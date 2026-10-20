Vandemoortele Bakery assume 7 addetti nello stabilimento di San Michele: selezioni aperte fino al 26 ottobre

Vandemoortele Bakery cerca sette operatori e operatrici da inserire nello stabilimento produttivo di San Michele, a Ravenna, con un contratto iniziale di sei mesi e una retribuzione annua lorda compresa tra 25mila e 30mila euro.La selezione, organizzata in collaborazione con il Centro per l’impiego di Ravenna e l’agenzia per il lavoro Randstad, riguarda personale da impiegare nelle attività di produzione e confezionamento alimentare. Le candidature dovranno essere presentate entro lunedì 26 ottobre.

Le figure ricercate si occuperanno della conduzione delle linee produttive, dalla preparazione e impostazione dei macchinari alla loro gestione durante le diverse fasi di lavorazione, intervenendo in caso di interruzioni del processo e assicurando il rispetto delle procedure aziendali, delle norme di sicurezza e degli standard di pulizia.

Per partecipare alla selezione è necessario essere automuniti, avere una buona conoscenza della lingua italiana, possedere almeno il diploma di scuola media e conoscere le funzioni di base del pacchetto Office. Sono inoltre considerate preferenziali precedenti esperienze nel settore e una formazione in materia di sicurezza per attività ad alto rischio e di igiene alimentare HACCP.

L’offerta prevede un contratto di somministrazione della durata di sei mesi, con impiego a tempo pieno su tre turni: dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6, con organizzazione del lavoro dal lunedì alla domenica. La fascia di retribuzione annua lorda indicata nell’annuncio è compresa tra 25mila e 30mila euro.

I candidati il cui profilo sarà ritenuto idoneo verranno contattati per partecipare a un incontro con l’azienda in programma giovedì 29 ottobre alle 14.30, presso il Centro per l’impiego di Ravenna, in via di Roma 167. L’appuntamento consentirà di conoscere più da vicino l’attività produttiva e di sostenere un confronto diretto con i referenti aziendali, in vista di un’eventuale assunzione a seguito di valutazione positiva.