ANC Faenza, rinnovate le cariche sociali: Giancarlo Tatta alla guida del direttivo
L’Assemblea dei soci del Gruppo Volontariato ANC Faenza ODV, sezione di Faenza, ha eletto il nuovo Consiglio direttivo, procedendo al rinnovo delle cariche sociali.
Alla guida del gruppo è stato nominato il tenente colonnello Giancarlo Tatta, presidente anche del nuovo direttivo, composto da Giuseppe Gatta, Andrea Neroni e Domizio Piroddi, oltre ai soci simpatizzanti Gabriele Camporesi, Emanuele Visani, Fabio Fregnani, Canzio Camuffo, Maria Lorella Pinto e Ginetta Fiumi.
Il ruolo di segretaria è affidato a Cinzia Vallunga. Per la revisione dei conti sono state nominate Maria Luisa Laghi e Debora Matatia, entrambe socie simpatizzanti.
Al termine dell’assemblea, il presidente ha rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i componenti del nuovo direttivo, ringraziandoli per l’impegno e la dedizione al servizio della comunità.