Caro carburante. Croatti (M5s): “A Ravenna la protesta di chi non arriva a fine mese. Il Governo smetta di distrarre il Paese”

“Autotrasportatori e agricoltori in piazza contro il rincaro dei carburanti e l’aumento dei costi. Servono interventi immediati per tutelare imprese, lavoratori e famiglie. Mentre il Governo continua a concentrarsi su leggi che alimentano lo scontro politico e distraggono dai problemi reali del Paese, la protesta di chi ogni giorno affronta difficoltà economiche sempre più pesanti è arrivata in Emilia-Romagna. A Ravenna, autotrasportatori e lavoratori agricoli sono scesi in piazza con tir e trattori, clacson e bandiere tricolori, per denunciare una situazione diventata insostenibile.

Questa mobilitazione racconta l’Italia reale, quella che lavora, produce e manda avanti il Paese, ma che oggi si trova a fare i conti con costi sempre più elevati e margini sempre più ridotti. Il caro carburanti e l’aumento delle spese di gestione stanno mettendo in seria difficoltà intere categorie produttive. Eppure, da questo Governo continuano a non arrivare risposte adeguate ai drammi quotidiani di cittadini, lavoratori e imprese.

Di fronte a queste difficoltà, la risposta del Governo sembra essere sempre la stessa: trasformare le questioni sociali in questioni di sicurezza, anziché affrontarne le cause. Invece di intervenire sulle condizioni economiche che spingono lavoratori e imprese a protestare, si continua a puntare su nuovi pacchetti sicurezza e misure repressive. Ma il disagio economico non si risolve con la propaganda né si affronta riducendo ogni protesta a un problema di ordine pubblico. Servono politiche capaci di incidere concretamente sul costo della vita, sui carburanti e sulla sostenibilità delle attività produttive.

La protesta, che ha animato piazza del Popolo a Ravenna, porta con sé richieste precise: contenere il costo dei carburanti, garantire tariffe di trasporto più eque, riconoscere compensi adeguati e rafforzare le tutele per imprese e lavoratori.

Non si può chiedere a chi lavora di continuare a resistere mentre i costi aumentano e le risposte non arrivano. Autotrasporto e agricoltura sono settori strategici: senza di loro si fermano le merci, si indeboliscono le imprese e si mette a rischio una parte fondamentale della nostra economia. Difendere questi lavoratori significa difendere il sistema produttivo italiano e il potere d’acquisto dei cittadini.

Il Governo deve smettere di inseguire le proprie priorità propagandistiche e tornare a occuparsi delle emergenze concrete. Le proteste non si risolvono ignorandole, né con gli slogan o con l’ennesimo pacchetto sicurezza: servono ascolto, responsabilità e misure efficaci. La mobilitazione di Ravenna è un segnale che non può essere sottovalutato. Chi tiene in movimento l’Italia merita rispetto, tutele e risposte, non promesse rimandate”.