Caro carburanti, Dalmonte (PD): “La protesta di Ravenna esprime difficoltà reali. Il Governo intervenga sui costi del carburante

«La protesta degli autotrasportatori che oggi ha raggiunto Ravenna richiama l’attenzione su una situazione di crescente difficoltà economica per un settore essenziale al funzionamento del nostro sistema produttivo. Quando l’aumento dei costi di esercizio arriva a compromettere la possibilità stessa di lavorare, le istituzioni hanno il dovere di ascoltare le ragioni di chi manifesta e di individuare risposte tempestive e adeguate». È quanto dichiara Nicola Dalmonte, segretario provinciale del Partito Democratico di Ravenna, intervenendo sulla mobilitazione degli autotrasportatori che questa mattina hanno manifestato davanti alla Prefettura.

«Il rincaro del gasolio sta erodendo i margini delle imprese, mentre i compensi riconosciuti per il trasporto delle merci faticano ad adeguarsi all’aumento dei costi. Gli annunci del Governo devono tradursi in misure effettivamente accessibili alle imprese che hanno bisogno di certezze e di strumenti che consentano di affrontare l’emergenza immediata”.

“Il Partito Democratico – prosegue Dalmonte – ha avanzato a livello nazionale la proposta di un tetto temporaneo e dinamico al prezzo dei carburanti da attivare nelle situazioni eccezionali e ha richiamato la necessità di intervenire attraverso il meccanismo delle accise mobili. Sono proposte sulle quali chiediamo al Governo un confronto concreto, nella consapevolezza che l’aumento dei costi del trasporto finisce per incidere sull’intera economia e sul potere d’acquisto delle famiglie.

Riconosciamo le ragioni di questa mobilitazione e il diritto degli autotrasportatori a far sentire la propria voce. È altrettanto importante che la protesta si svolga nel rispetto della libertà di circolazione e delle esigenze di chi lavora, evitando che le difficoltà di un settore finiscano per aggravare quelle di altre attività economiche.