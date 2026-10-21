Costruttori edili di Ravenna e Rimini, Massimo Mussoni alla guida di Ance Romagna. Succede a Ulisse Pesaresi dopo nove anni

Massimo Mussoni è il nuovo presidente di Ance Romagna, l’associazione dei costruttori edili delle province di Ravenna e Rimini. L’imprenditore, 48 anni, è stato eletto per il quadriennio 2026-2030 e raccoglie il testimone da Ulisse Pesaresi, che conclude nove anni alla guida dell’associazione, durante i quali il settore delle costruzioni ha attraversato una fase di profonde trasformazioni.

Laureato in Ingegneria edile e Architettura, Mussoni è amministratore unico e legale rappresentante di Costruzioni Mussoni, storica impresa di famiglia attiva dal 1908, specializzata in progettazione, ristrutturazioni e nuove costruzioni ad alta prestazione energetica. Ha inoltre contribuito allo sviluppo del progetto del Piano di salvaguardia della balneazione di Rimini.

Già consigliere di Ance Romagna dal 2017 e vicepresidente dal 2024, Mussoni è anche componente del Consiglio generale della Cassa Edile FCR. Con la nuova nomina entrerà nel Consiglio generale di Confindustria Romagna, presieduta da Mario Riciputi.

«Il mio impegno è di continuare nel lavoro svolto fino ad oggi facendo sentire gli associati sempre più rappresentati, sostenuti e partecipi – dichiara il neopresidente Massimo Mussoni –. Continuiamo a vivere un periodo storico impegnativo, ma abbiamo le capacità per affrontarlo».

Al centro del nuovo mandato ci saranno le sfide che interessano il comparto edilizio, dalla sostenibilità alla qualità delle costruzioni, in continuità con un percorso che negli ultimi anni ha affrontato temi come la rigenerazione urbana, il dissesto idrogeologico, l’emergenza abitativa, l’aumento dei costi dei materiali, il Superbonus e la formazione professionale.

«Abbiamo il compito di realizzare gli edifici dove le persone vivono e lavorano ed è nostro dovere farlo in modo efficiente rispettando sempre più elevati standard di qualità e sostenibilità. Insieme dobbiamo impegnarci nel costruire un futuro solido per tutti perché, come in ogni buon cantiere, le cose importanti non si realizzano mai da soli, ma con un obiettivo comune», aggiunge Mussoni.

Il nuovo presidente ha indicato come vicepresidenti Daniela Morandi, di Edile Costruzioni, e Fulvio Colletti, dell’Impresa Colletti Costruzioni Edili, mentre l’incarico di tesoriere è stato affidato a Fabrizio Intiglietta, di Muccini Mario Costruzioni Edili. Colletti entrerà anche nel Consiglio generale di Confindustria Romagna.

L’assemblea ha inoltre nominato nel Consiglio generale della sezione Giacomo Ticchi (Eco Demolizioni), Angelo Bagnari (Ravaioli Immobiliare), Emanuele Antolini (Safer) e Giovanni Mariani (Impresa Mariani). Ne fa parte anche Massimiliano Casavecchia, in qualità di presidente della Cassa Edile di Ravenna.

Per Ulisse Pesaresi si conclude un percorso iniziato nel 2008 alla presidenza di Ance Rimini e proseguito con la nascita di Ance Romagna, di cui ha guidato i primi anni di attività. «Sono stati anni di grande lavoro ed impegno, anni stimolanti e gratificanti – commenta Pesaresi –. Il mio percorso è iniziato nel 2008 come presidente di Ance Rimini, è stato poi un onore assistere alla nascita di Ance Romagna ed esserne stato presidente nei suoi primi passi in un percorso caratterizzato da una trasformazione profonda, realizzata nel segno dell’unione».