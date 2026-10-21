D14 diramazione per Ravenna: chiuso per una notte il tratto Fornace Zarattini-allacciamento SS16 Adriatica verso Ravenna

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna città.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate: anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo e proseguire in direzione Villanova, percorrere la SP8, la SS253, via Guglielmo Marconi, via Albergone, la SP25, la SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio.