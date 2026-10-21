Controlli rafforzati|
Denunciato un ragazzo con coltello trovato dalla Polizia fuori dall’Istituto Callegari di Ravenna: non era uno studente
Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi delle forze dell’ordine davanti agli istituti scolastici per le minacce, poi rivelatesi fortunatamente inconsistenti e false, circolate via chat, un ragazzo minorenne è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato con un coltello occultato sotto i vestiti, mentre si trovava nei pressi dell’Istituto professionale Callegari.
Insieme agli operatori della Guardia di Finanza, affiancati dall’unità cinofila, sono stati tanti i ragazzi controllati dalla Polizia e uno di questi ha destato subito sospetto negli agenti, perchè alla vista del personale delle forze dell’ordine si è allontanato in direzione opposta. Avvicinato e identificato, è emerso che il giovane, nascondeva nei pantaloni un coltello con lama da 8 cm. Dai controlli è stato appurato che il giovane non era uno studente della scuola Callegari. A causa di questo porto d’armi non consentito è quindi stato accompagnato negli uffici della Questura e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.
La Polizia fa sapere che nei prossimi giorni proseguiranno le attività di monitoraggio e di prevenzione delle Forze dell’Ordine, in raccordo con le istituzioni scolastiche, al fine di garantire l’incolumità di studenti, famiglie e personale scolastico.