Denunciato un ragazzo con coltello trovato dalla Polizia fuori dall’Istituto Callegari di Ravenna: non era uno studente

Insieme agli operatori della Guardia di Finanza, affiancati dall’unità cinofila, sono stati tanti i ragazzi controllati dalla Polizia e uno di questi ha destato subito sospetto negli agenti, perchè alla vista del personale delle forze dell’ordine si è allontanato in direzione opposta. Avvicinato e identificato, è emerso che il giovane, nascondeva nei pantaloni un coltello con lama da 8 cm. Dai controlli è stato appurato che il giovane non era uno studente della scuola Callegari. A causa di questo porto d’armi non consentito è quindi stato accompagnato negli uffici della Questura e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.