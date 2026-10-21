Doppietta Istrice alla prova Boulder di apertura del Campionato Regionale Senior a Castelnuovo Rangone

Subito pronta la squadra femminile della Istrice Ravenna alla gara Boulder d’avvio della stagione 2026/27, che si è disputata nella palestra Grip Climbing Gym di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. Nonostante una massiccia presenza di atlete provenienti da altre regioni, in lotta per l’Open, Nicole Francesconi ha centrato l’oro e Caterina Pazzaglia l’argento. Entrambe, dopo qualifiche attendiste, si sono espresse ai massimi livelli in finale. Ottima anche la settima piazza di Giulia Asirelli.