Faenza. Modifiche alla viabilità nella zona del Cimitero dell’Osservanza

In vista della Commemorazione dei defunti e dell’afflusso di visitatori al cimitero dell’Osservanza, la viabilità nella zona subirà diverse modifiche temporanee per regolare la circolazione e la sosta.

Dalle 7 del 23 ottobre alle 19 del 2 novembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nei primi sei stalli di viale Marconi, all’altezza del civico 205 (nei pressi del distributore di carburante), e in via Gramsci, su entrambi i lati, nel tratto tra via Turati e via Firenze/viale Marconi. Negli stessi giorni, tra le 7 e le 18.30, via Gramsci sarà chiusa al traffico nello stesso tratto; faranno eccezione i mezzi di soccorso ed emergenza e i veicoli in uscita dal distributore di carburante, che avranno l’obbligo di svoltare a destra su via Gramsci in direzione Bologna.

Dalle 7 del 31 ottobre alle 19 del 2 novembre il divieto di sosta con rimozione forzata verrà esteso a via Firenze, su entrambi i lati tra il civico 3 e via Gramsci, a viale Marconi, sul lato Forlì tra l’ingresso dell’Emiciclo e via Einaudi, e agli ultimi 50 metri di via Golfieri in direzione Forlì, su entrambi i lati.

Infine, nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre, dalle 7.30 alle 18, all’intersezione tra via Firenze e il parcheggio del cimitero i veicoli diretti verso Firenze dovranno proseguire dritto, mentre chi esce dal parcheggio dovrà svoltare a destra su via Firenze. Contestualmente, all’intersezione tra viale Marconi e via Golfieri i veicoli diretti verso Firenze dovranno proseguire dritto su viale Marconi, con obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via Golfieri su viale Marconi.