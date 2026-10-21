Il comandante dei Carabinieri di Russi Francesco Camastra in pensione dopo 38 anni di servizio nell’Arma

Dopo 38 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il luogotenente Francesco Camastra, comandante della Stazione di Russi dal 2014, lascia il servizio attivo. Il suo congedo è stato accompagnato da una cerimonia al Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, durante la quale il comandante provinciale, colonnello Andrea Lachi, ha voluto ringraziarlo personalmente per la dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua lunga carriera.

Originario di Bari, Camastra si è arruolato nell’Arma nel 1988, iniziando il proprio percorso professionale alla Stazione Carabinieri di Monghidoro, in provincia di Bologna. Ha successivamente prestato servizio al Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna di Bologna, prima di arrivare in Romagna nel 2000, quando è stato assegnato al Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Ravenna.

Promosso maresciallo nel 2002, ha proseguito la carriera alla Stazione Carabinieri di Ravenna via Alberoni, fino alla nomina, nel 2014, a comandante della Stazione di Russi, incarico che ha ricoperto per dodici anni, diventando un punto di riferimento per il territorio e la comunità locale.

Nel corso della sua attività ha ricevuto diverse onorificenze, tra cui la Medaglia di bronzo di Lungo Comando e la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, conferita con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante la cerimonia di commiato, il colonnello Lachi ha ricordato i risultati operativi raggiunti dal luogotenente, soffermandosi soprattutto sulle qualità umane che ne hanno caratterizzato il servizio. Un riconoscimento alla capacità di coniugare l’attività istituzionale con l’attenzione alle persone, interpretando il ruolo del Carabiniere anche come presenza rassicurante e vicina ai cittadini.