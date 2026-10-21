Nuoto Sub Faenza: quattro ori ed altre medaglie per i nuotatori al Trofeo Città di Rimini

Fioccano le medaglie alla prima uscita stagionale dei nuotatori delle categorie maggiori del Nuoto Sub Faenza. Nello scorso weekend sono scesi in corsia atlete ed atleti Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores nel 6° Trofeo Città di Rimini in vasca corta al Garden Sporting Center di Viale Euterpe e la squadra è rientrata a casa con un ottimo quarto posto nella classifica per società.

A livello individuale è tornata subito protagonista Elena Coveri (categoria Esordienti A) vincitrice nei 50 metri stile libero nonché seconda nei 100 rana e nei 100 misti. Sofia Boschi (Ragazze) ha battuto la concorrenza nei 200 farfalla ed ha colto il terzo posto nei 100 farfalla; Maria Morini (Ragazze), specialista a rana, si è piazzata seconda nei 50, nei 100 e nei 200; Emma Montevecchi (Esordienti B) ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana; Penelope Sangiorgi (Seniores) ha brillato con il terzo posto nei 200 dorso. Medaglie di bronzo sono state poi messe al collo delle Esordienti A nella staffetta 4 per 50 misti: in corsia Nicotra, Coveri, Alpi, Petito.

In campo maschile Alberto Fabbri (Ragazzi) ha vinto nei 200 misti, secondo nei 200 dorso e nei 100 farfalla, terzo nei 50 farfalla; Giuseppe Lega (Ragazzi14) ha preso la medaglia d’oro nei 100 rana, si è piazzato secondo nei 200 misti e nei 50 rana, terzo nei 50 farfalla; Tommaso Alberelli (Ragazzi) ha centrato il secondo posto nei 200 rana ed il terzo nei 100 rana; hanno messo al collo la medaglia d’argento Kevin Brusi (Ragazzi14) nei 200 rana e Fabio Passanti (Cadetti) nei 200 dorso; è stato bronzo invece per Edoardo Ragazzini (Ragazzi) nei 200 farfalla e per Gianni Lombardi (Esordienti B) nei 50 farfalla. La staffetta maschile 4 per 50 misti Esordienti A con Gennari, Chiarini, Cacciari, Baldassarri si è classificata al terzo posto.