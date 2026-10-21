Prevenire abusi e violenze nello sport: convegno del Coni alla Rocca di Lugo

Vittorio Andrea Vaccaro, Luigi Pezzi e Marco Tosi Brandi, delegato provinciale Coni

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili, la prevenzione di abusi e discriminazioni e il ruolo educativo dello sport sono stati al centro dell’incontro organizzato dal Coni martedì 20 ottobre nel salone estense della Rocca di Lugo. Il convegno, dedicato al tema del Safeguarding, ha riunito i rappresentanti di numerose associazioni sportive della provincia di Ravenna per approfondire le responsabilità e gli strumenti di protezione previsti dalla normativa.

Introdotto con la Riforma dello sport del 2021, il Safeguarding comprende un insieme di norme, procedure e pratiche finalizzate a prevenire situazioni di abuso, violenza, discriminazione e negligenza nell’ambito delle attività sportive, con particolare attenzione ai giovani e alle persone più vulnerabili.

Ad approfondire questi aspetti sono stati Vittorio Andrea Vaccaro, vicepresidente vicario del Coni regionale, e Carlotta Toschi, avvocata e docente della Scuola regionale dello sport del Coni Emilia-Romagna. All’incontro ha partecipato anche Marco Tosi Brandi, delegato provinciale del Coni.

«Ospitare questo evento in Rocca non è soltanto un piacere ma anche una grande opportunità per le associazioni sportive del nostro territorio – dichiara Luigi Pezzi, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Lugo –. Fare safeguarding significa fare in modo che la propria realtà sportiva resti sempre orientata al benessere, alla salute e all’educazione prima che alle prestazioni e all’agonismo fine a se stesso».

Pezzi ha inoltre sottolineato l’importanza del sostegno offerto dal Coni alle società sportive: «Il Coni fornisce supporto concreto a tutte le associazioni che intraprendono con serietà e responsabilità, oltre che con passione, un’attività rivolta ai giovani, alla socialità e alla cura del proprio benessere».