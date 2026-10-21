Ravenna, al via i lavori in via Stradone. Ancisi (LpRa): “Vigileremo”

Dopo anni di attese si apre il cantiere per mettere in sicurezza uno dei tratti più problematici di via Stradone, a Ravenna. L’intervento riguarda il segmento compreso tra via Destra Canale Molinetto e la rotonda Germania e prevede l’allargamento della carreggiata e la realizzazione di una pista ciclopedonale. Un’opera attesa da tempo, sulla quale torna ora Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, rivendicando le sollecitazioni portate avanti dal gruppo consiliare nel corso degli ultimi dieci anni.

I lavori hanno un costo complessivo di 1 milione e 561mila euro e una durata prevista di 268 giorni. Via Stradone è un’importante arteria di collegamento tra la periferia meridionale della città, la tangenziale di viale Europa e le località a sud di Ravenna, tra cui Porto Fuori. Nel tratto interessato dall’intervento, le condizioni della strada e la ristrettezza della carreggiata rappresentano da tempo un problema per la convivenza tra il traffico motorizzato e gli utenti più vulnerabili, pedoni e ciclisti.

Ancisi (LpRa): Un progetto atteso da oltre dieci anni

Nel suo intervento, Ancisi ricostruisce la lunga storia dell’opera, legata al piano urbanistico approvato dal Comune nell’estate del 2015. “Il piano urbanistico da cui è derivato questo progetto fu approvato dal Comune addirittura il 29 luglio 2015, a carico della società CIA-CONAD, che ottenne in cambio di costruire, sul terreno tra le vie Antica Milizia, Stradone e Canale Molinetto che aveva acquisito, 126 appartamenti e due grandi supermercati, uno alimentare e uno non, per 5 mila metri quadrati totali”.

“Lista per Ravenna – prosegue Ancisi – fermamente contraria alle eccessive cementificazioni che la zona Antica Milizia e dei Poggi ha subìto e subirà, compresa, prima o poi, questa ulteriore della CONAD, ha preso atto che le giunte di sinistra di questi anni hanno prima espresso e poi ostinatamente confermato la volontà di sistemare decentemente via Stradone, che ne avrebbe avuto bisogno da decenni, non già con le tasse versate dai cittadini, ma svendendo alla cementificazione altri 7 ettari e mezzo di terreno vergine. Abbiamo però preteso, altrettanto ostinatamente, che quest’opera pubblica non fosse rinviata all’infinito, a prescindere che l’interesse della CONAD alla lottizzazione del proprio terreno non fosse più attuale. È parso infatti che si sia concentrato sulla zona ex CMC di via Trieste, dove realizzerà alloggi e nuovi insediamenti commerciali. A breve distanza da via Stradone sono sorti peraltro l’Esselunga e il discount ALDI”.