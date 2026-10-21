Ravenna, al via il secondo ciclo della scuola “Bella Ciao”: geopolitica e scenari internazionali

Prenderà il via venerdì 23 ottobre alle 18, nella sede di Legacoop Romagna in via Faentina 106 a Ravenna , il secondo ciclo della scuola di formazione politica e civile “Bella Ciao” , promosso dalla Fondazione Bella Ciao insieme alle cooperative culturali del territorio. L’incontro inaugurale, aperto alla cittadinanza, vedrà gli interventi di Ilaria Visani, Mario Mazzotti e Massimo D’Alema.

Dedicato alla geopolitica e agli scenari internazionali, il percorso prevede quattro lezioni tra il 12 e il 30 novembre, con i docenti universitari Arlo Poletti, Fabrizio Coticchia, Lorenzo Zambernardi e Raffaele Marchetti. Tra i temi affrontati, le crisi internazionali, le guerre, la competizione energetica e il ruolo dell’Unione Europea. Prevista anche la partecipazione di Pier Luigi Bersani.