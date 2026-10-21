Ravenna, alla Biblioteca Casa di Oriani la mostra “Corpo Cuore Abbraccio” tra arte e benessere

Mercoledì 21 ottobre alle 15.30, alla Biblioteca Casa di Oriani di Ravenna, inaugura la mostra “Corpo Cuore Abbraccio”, promossa dalla UOC Dipendenze Patologiche nell’ambito del progetto regionale Pro.Cur.ART 2026. L’iniziativa valorizza l’arte come strumento di prevenzione, cura e benessere psicofisico, attraverso laboratori creativi e occasioni di socializzazione.

La mostra sarà accompagnata da tre incontri culturali, tutti alle 17.30 nella Sala Spadolini della Biblioteca: il 21 ottobre con il filosofo Paolo Taroni, il 26 ottobre con il medico Angelo Matteucci e il 28 ottobre con lo psicologo Angelo Gazzilli e il tossicologo Daniele Innocenti. Gli appuntamenti approfondiranno il rapporto tra corpo, emozioni e dipendenze.