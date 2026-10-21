Ravenna, estate di controlli: 183 arresti, 1.594 denunce, 60mila persone controllate e 87 chili di hashish e marijuana sequestrati. Il bilancio della Prefettura

Oltre 60mila persone controllate, 183 arresti, 1.594 denunce e più di 87 chili di hashish e marijuana sequestrati. È il bilancio dell’attività svolta dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Locali della provincia di Ravenna dal 15 giugno al 15 settembre 2026, presentato questa mattina in Prefettura. Un lavoro che, come ha sottolineato il prefetto Raffaele Ricciardi, ha richiesto un impegno particolarmente intenso in un territorio che durante l’estate accoglie migliaia di turisti e richiama numerosi giovani, soprattutto nei fine settimana.

«La conferenza stampa vuole rendere noto il grande impegno messo in campo da tutti gli operatori della sicurezza di questa provincia», ha spiegato Ricciardi, ricordando come l’afflusso estivo interessi non soltanto le località balneari, ma anche altri luoghi del territorio frequentati da residenti e visitatori.

Nel trimestre estivo sono state controllate complessivamente 60.830 persone, con un aumento di oltre il 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le persone denunciate sono state 1.594, mentre gli arresti sono stati 183.

A questo bilancio si aggiunge un dato significativo riferito dal questore Gianpaolo Patruno: negli ultimi 12 mesi, in provincia di Ravenna, i reati denunciati sono diminuiti del 10%, con un calo che riguarda in particolare furti, rapine e borseggi. Un andamento positivo che, letto insieme all’aumento delle persone controllate durante l’estate, richiama l’importanza della prevenzione e della presenza delle forze di sicurezza sul territorio. (I due dati si riferiscono a periodi diversi e non dimostrano da soli un rapporto diretto di causa ed effetto, ma rappresentano due elementi rilevanti nel quadro della sicurezza provinciale, ndr).

Per il Prefetto, durante la stagione turistica la prevenzione ha un ruolo centrale, accanto all’attività di repressione dei reati. «Nel periodo estivo va data fondamentale importanza all’attività di prevenzione, che unitamente alla repressione dei reati consente di garantire la sicurezza dei cittadini e la regolarità delle manifestazioni estive», ha affermato Ricciardi, richiamando in particolare i luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti.

L’attività è stata organizzata sulla base delle indicazioni emerse nelle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con servizi distribuiti nelle diverse aree della provincia. Sono stati intensificati i pattugliamenti, i controlli stradali e le verifiche negli esercizi pubblici, insieme a interventi mirati contro l’abusivismo, il disturbo della quiete pubblica e i reati predatori. Sono stati inoltre organizzati servizi straordinari coordinati ad alto impatto per contrastare i fenomeni di microcriminalità.

Ricciardi ha evidenziato anche il contributo del Ministero dell’Interno, che ha assegnato alla provincia di Ravenna un importante numero di unità di rinforzo, e la collaborazione tra gli organi dello Stato e le amministrazioni comunali. Un coordinamento che, secondo il Prefetto, ha permesso di rafforzare la presenza sul territorio proprio nei mesi di maggiore affluenza.

Un capitolo specifico ha riguardato gli stabilimenti balneari e, più in generale, gli esercizi pubblici. Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre sono stati effettuati 1.640 controlli.

L’obiettivo, ha spiegato Ricciardi, era garantire la sicurezza degli avventori e prevenire situazioni irregolari anche a tutela degli imprenditori che rispettano le norme. Il Prefetto ha richiamato l’importanza della collaborazione con le associazioni di categoria, sottolineando la necessità di contrastare le condotte di chi opera in violazione delle regole e della leale concorrenza.

Sul fronte degli stupefacenti, i quantitativi più consistenti riguardano hashish e marijuana: sono stati sequestrati 21,668 chili di hashish e 65,948 chili di marijuana, per un totale di oltre 87 chili. A questi si aggiungono 828,92 grammi di cocaina, 1.266,18 grammi di eroina, 304 grammi di metadone e 12,48 grammi di ecstasy. Sequestrate anche 184 piante e 14,32 dosi di droghe sintetiche.

Nel corso dei servizi sono state inoltre effettuate 189 segnalazioni di assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura, ritirate 668 patenti e sequestrate 63 armi. Quattordici cittadini stranieri sono stati accompagnati alla frontiera.

Il coordinamento tra le forze di sicurezza

Alla conferenza stampa, presieduta dal prefetto Ricciardi, hanno partecipato il questore Gianpaolo Patruno, il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Leonardo Brandano, il direttore marittimo regionale Maurizio Tattoli, la comandante della Polizia Provinciale Lorenza Mazzotti e i rappresentanti delle Polizie Locali di Ravenna, della Bassa Romagna, della Romagna Faentina e di Cervia, oltre a sindaci e amministratori del territorio.