Ravenna, falsi allarmi nelle scuole: Margotti (Pd) chiede di accertare le responsabilità

I falsi allarmi diffusi nelle chat degli studenti e le numerose assenze registrate ieri nelle scuole superiori di Ravenna richiedono di fare chiarezza sulle responsabilità. A chiederlo è Lorenzo Margotti, segretario comunale del Partito Democratico di Ravenna, che esprime apprezzamento per l’iniziativa del sindaco Alessandro Barattoni e della presidente della Provincia Valentina Palli, che hanno convocato un incontro con i dirigenti scolastici per affrontare la situazione.

«La catena di messaggi allarmanti circolati nelle chat degli studenti ha purtroppo sortito l’effetto sperato da chi li ha diffusi, provocando ieri numerose assenze nelle scuole superiori di Ravenna», dichiara Margotti. «La diffusione di minacce, anche quando prive di riscontri concreti, è un fatto preoccupante che merita di essere affrontato con la massima attenzione».

Il segretario comunale del Pd sottolinea la tempestività dell’intervento delle istituzioni locali e valuta positivamente la scelta di organizzare ulteriori momenti di confronto con le rappresentanze degli studenti e dei genitori. Un passaggio che, secondo Margotti, permette di coinvolgere direttamente la comunità scolastica nell’analisi di quanto accaduto.

Ora, aggiunge, spetta alle autorità competenti ricostruire l’origine dei messaggi e accertare le responsabilità di chi ha provocato i falsi allarmi. L’obiettivo è contrastare la circolazione incontrollata di comunicazioni anonime che alimentano la paura e rischiano di compromettere il normale svolgimento delle lezioni.