Ravenna, il Consiglio comunale approva due ordini del giorno: giovani e accoglienza dei migranti

Due documenti al centro della seduta di ieri del Consiglio comunale di Ravenna: il primo, approvato all’unanimità, punta a valorizzare gli esiti del forum Youz e a rafforzare il dialogo tra giovani e istituzioni; il secondo riguarda una gestione responsabile dell’accoglienza delle persone migranti ed è passato con 18 voti favorevoli e 2 contrari.

Forum Youz, via libera unanime al dialogo tra giovani e istituzioni

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Valorizzazione degli esiti del forum Youz a Ravenna e promozione del dialogo strutturato tra le giovani generazioni e le istituzioni”.

Il documento, illustrato da Nicolò Pranzini del Partito democratico, è stato presentato dai consiglieri Lo Fama e Fabio Bazzocchi (PD), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Chiara Francesconi (Progetto Ravenna), Anna Greco e Pietro Maria Moretti (Fratelli d’Italia) e Nicola Staloni (Alleanza Verdi e Sinistra).

Nel corso del dibattito sono intervenuti Renato Esposito e Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), l’assessora Hiba Alif, Luca Cortesi e Nicolò Pranzini (PD), Alberto Ancarani (Forza Italia), Pietro Maria Moretti e Anna Greco (Fratelli d’Italia).

Accoglienza dei migranti, 18 voti favorevoli e 2 contrari

Il secondo ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale è intitolato “Per una gestione umana, dignitosa e responsabile dell’accoglienza delle persone migranti e a sostegno della rete territoriale di Ravenna”.

Presentato dai consiglieri Petia Di Lorenzo, Guido Fabbri e Nicolò Pranzini del PD, il documento è stato illustrato in aula da Guido Fabbri e ha ottenuto 18 voti favorevoli, espressi dai gruppi di maggioranza, e 2 contrari, provenienti dai gruppi Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia e Viva Ravenna.

La discussione ha coinvolto numerosi consiglieri di diversi gruppi politici. Sono intervenuti Veronica Verlicchi (La Pigna città forese e lidi), Patrizia Zaffagnini, Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Petia Di Lorenzo (PD), Pietro Maria Moretti (Fratelli d’Italia), Livia Molducci (PD), Mauro Falco Caponegro (Fratelli d’Italia), Nicolò Pranzini, Idio Baldrati, Greta Cavallaro (PD), Claudio Fiocco (Viva Ravenna), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia) e Igor Gallonetto (M5S).