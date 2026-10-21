Ravenna, il porto sale a 11 metri di pescaggio. Tattoli, Benevolo e Barattoni: “risultato storico, più merci e più lavoro”

L’ingresso in porto di navi con un pescaggio fino a 11 metri diventa possibile, in via sperimentale, a Ravenna. È entrata in vigore l’ordinanza n. 139/2026 del comandante della Capitaneria di porto, Maurizio Tattoli, che autorizza l’approdo delle imbarcazioni con queste caratteristiche in alcune banchine idonee, con marea favorevole e specifiche condizioni di sicurezza. Si tratta del quarto provvedimento consecutivo di aumento dei pescaggi nell’ultimo anno, un passaggio legato all’avanzamento dei lavori di approfondimento dei fondali nell’ambito del progetto Hub Portuale.

La nuova ordinanza consente alle navi con pescaggio fino a 11 metri di attraccare alle banchine Bunge, Italterminali, Marcegaglia Vecchia, Eurodocks e Trattaroli Ovest, purché dotate di fondali adeguati. Le manovre di accesso dovranno svolgersi in orario diurno, con marea favorevole e con due piloti a bordo, oltre alle eventuali ulteriori prescrizioni che l’Autorità marittima riterrà necessarie.

Il doppio pilotaggio è previsto per garantire un controllo accurato dell’allineamento durante l’ingresso in porto, in attesa dell’installazione delle boe di segnalazione lungo la canaletta esterna. Una volta completato il sistema di segnalamento, sarà possibile valutarne gli effetti sulla sicurezza delle manovre e l’esito della sperimentazione, anche in vista di un’eventuale estensione permanente del pescaggio a 11 metri.

La decisione arriva dopo l’esito positivo delle manovre di ingresso delle navi con il massimo pescaggio finora consentito e al termine delle interlocuzioni tra Capitaneria di porto e Autorità di Sistema Portuale, proseguite fino al 15 ottobre.

«La Capitaneria di porto di Ravenna prosegue nel percorso di potenziamento delle capacità operative del porto nel solco della consolidata sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale», sottolinea il capitano di vascello Maurizio Tattoli, comandante del porto di Ravenna. «L’evoluzione della disciplina degli accosti è un processo continuo che cresce in parallelo allo sviluppo dei lavori di approfondimento dei fondali, attraverso un costante confronto istituzionale e sulla base delle necessarie valutazioni operative svolte con la preziosa collaborazione dei Servizi tecnico nautici, con l’obiettivo prioritario di accompagnare lo sviluppo del porto tenendo ferma la barra a tutela della sicurezza della navigazione».

L’aumento del pescaggio consentito ha ricadute dirette sulla capacità di carico delle navi. Come evidenzia anche il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, 20 centimetri in più possono tradursi, per una nave lunga 200 metri, in oltre 1.500 tonnellate di merci aggiuntive. «Significa maggiore competitività per le nostre banchine, più efficienza, meno impatto ambientale e più lavoro», osserva il primo cittadino.

Barattoni definisce l’ordinanza «un’ottima notizia per Ravenna e per il suo porto» e sottolinea che non si tratta di un intervento isolato, ma di una tappa di un percorso di crescita. «È la dimostrazione concreta che il progetto Hub Portuale sta avanzando, che i lavori di approfondimento dei fondali stanno producendo risultati, che la sinergia istituzionale funziona», afferma, ringraziando la Capitaneria di porto, l’Autorità di Sistema Portuale, i servizi tecnico-nautici e i piloti per il lavoro svolto.

Sulla stessa linea il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Francesco Benevolo, che considera la sperimentazione una tappa fondamentale per lo sviluppo economico e strategico dello scalo ravennate. Il risultato, spiega, è reso possibile dagli interventi di dragaggio e dall’adeguamento delle banchine realizzati nella prima fase del progetto Ravenna Port Hub, che consentono ora di accogliere navi con maggiore pescaggio e capacità di carico superiore, rispondendo alle esigenze dei mercati globali e delle moderne catene logistiche.