Ravenna, il sindaco Barattoni incontra i camionisti: “L’autotrasporto è strategico, servono stanziamenti straordinari”

Il caro-gasolio pesa sulle attività degli autotrasportatori, mentre il settore attende risposte economiche e misure di sostegno. È questo il punto su cui insiste il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, che questa mattina ha incontrato i camionisti scesi in piazza nel centro cittadino per protestare contro l’aumento dei costi del carburante e le difficoltà del comparto.

Il primo cittadino ha espresso sostegno alle ragioni della mobilitazione, chiedendo al governo interventi straordinari per l’autotrasporto professionale e criticando le nuove restrizioni alla possibilità di manifestare previste dal decreto sicurezza. “Non ascoltare le ragioni del disagio e, allo stesso tempo, restringere gli spazi di protesta è un doppio errore”, afferma Barattoni.

La manifestazione ha portato nel centro di Ravenna le richieste di una categoria alle prese con il rincaro del gasolio e con costi di gestione sempre più difficili da sostenere. Il sindaco ha voluto incontrare direttamente i manifestanti per ascoltarne le ragioni, sottolineando il carattere pacifico della protesta.

“Ci tenevo ad ascoltare le ragioni di questa protesta, pacifica ma rumorosa, che ha interessato la nostra città”, spiega Barattoni. “Credo che le questioni che pongono sul caro-gasolio e sulla mancanza di risorse stanziate per il loro comparto siano tematiche reali”.

Il sindaco richiama anche la differenza tra chi utilizza l’auto per gli spostamenti quotidiani e chi, per lavoro, percorre migliaia di chilometri ogni mese, sostenendo direttamente il peso dei rincari alla pompa.

“Il caro-gasolio affligge da tempo tutti i cittadini, che magari percorrono poche centinaia di chilometri al mese, figuriamoci gli autotrasportatori che mensilmente macinano migliaia di chilometri e pagano alla pompa lo stesso prezzo di noi cittadini”, osserva.

Barattoni critica inoltre la mancanza di misure specifiche per l’autotrasporto professionale, richiamando l’intervento annunciato il giorno precedente dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a sostegno del trasporto pubblico locale.

“Ieri il presidente della nostra Regione, Michele de Pascale, ha compiuto un intervento a favore del trasporto pubblico locale stanziando risorse, ma l’unico settore che rimane scoperto da queste misure è quello dell’autotrasporto professionale. Credo che questo sia uno sbaglio, perché ritengo che vadano messe in campo risorse straordinarie per dare una mano a questo comparto, centrale non solo per Ravenna, ma per tutto il Paese”.

Per il sindaco, non è sufficiente chiedere alle imprese committenti di assorbire gli aumenti dei costi. Il sistema industriale e artigianale, sottolinea, è già in difficoltà a causa del calo della produzione e del rincaro dell’energia, e un ulteriore trasferimento degli oneri rischierebbe di aggravare le criticità lungo tutta la filiera.

“Chiedere solo alle imprese di farsi carico dell’aumento dei costi non regge, perché il sistema industriale e artigianale sta già soffrendo per il calo della produzione industriale e per l’incremento, a sua volta, del costo dell’energia. È una filiera intera in difficoltà, non si può scaricare il peso sempre sull’anello più debole”, afferma Barattoni.

Nel suo intervento il sindaco affronta anche il tema delle nuove misure sulla sicurezza e delle loro possibili ricadute sul diritto di protesta. Il riferimento è inevitabilmente al decreto legge approvato dal governo, che introduce nuove fattispecie legate alle condotte violente durante le manifestazioni e inasprisce alcuni strumenti di prevenzione.

Barattoni distingue la necessità di contrastare gli episodi violenti dal rischio di restringere gli spazi di dissenso. “Così come è sbagliato reagire sempre e solo con norme che limitano la protesta. Va condannata con fermezza ogni forma di violenza, questo è ovvio, ma non si può rispondere al disagio sociale limitando la possibilità stessa di manifestare”.

La posizione del sindaco è che alle difficoltà economiche e sociali occorra rispondere innanzitutto con interventi concreti, senza trascurare le ragioni di chi protesta. “Non ascoltare le ragioni del disagio e, allo stesso tempo, restringere gli spazi di protesta è un doppio errore”.

Da qui la richiesta di risorse aggiuntive per il settore: “Quelli che servono sono atti concreti, stanziamenti veri che risollevino un settore strategico per tutti noi”.

Il confronto con le categorie proseguirà anche nei prossimi giorni. “Oggi ho incontrato loro – precisa Barattoni – domani avrò invece un incontro con il presidente del CUAR, nel segno di un ascolto e di un dialogo che non si sono mai interrotti”.