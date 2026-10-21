Salina di Cervia, FdI replica a Pd e Lista per Cervia: “Non vogliamo il fallimento, chiediamo trasparenza”

Si riaccende il dibattito sul futuro del Parco della Salina di Cervia. Dopo le dichiarazioni di Partito Democratico e Lista per Cervia sul voto espresso in Consiglio comunale il 19 ottobre (qui l’articolo), il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia replica alla maggioranza, respingendo l’accusa di voler favorire il fallimento della società e chiedendo chiarimenti sulle perdite economiche legate alla gestione di Acervum, sulla quale, secondo l’opposizione, il Comune non avrebbe fornito risposte sufficienti.

«Attribuire alle opposizioni la volontà di sostenere il fallimento del Parco della Salina significa deformare il confronto avvenuto in Consiglio comunale. Abbiamo ribadito il valore della Salina e motivato il voto contrario richiamando le criticità e chiedendo conto del controllo esercitato dal socio pubblico. La maggioranza risponda nel merito delle nostre osservazioni», afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Cervia.

«La Salina rappresenta l’ambiente, la cultura, il lavoro e le origini della nostra città. Proprio questo patrimonio richiede una gestione rigorosa e un controllo attento. Abbiamo riconosciuto la gravità dell’alluvione del 2023 e delle difficoltà produttive successive. Questo riconoscimento deve accompagnarsi a una valutazione delle decisioni gestionali e del loro peso sui risultati economici», prosegue il gruppo.

«Dalla ricostruzione dei prospetti economici del quinquennio 2021–2025 emerge per la gestione Acervum una perdita cumulata di circa 1 milione e 352 mila euro. Un risultato che impone di spiegare quali valutazioni abbiano sostenuto questa attività, quando siano emerse le criticità, quali valutazioni ne abbiano giustificato la prosecuzione e quali correttivi siano stati adottati, con quali risultati», sottolineano i consiglieri.

«È lo stesso piano approvato dalla maggioranza a riconoscere il mancato raggiungimento degli obiettivi della Locanda Acervum, a collegare il ritorno all’utile previsto dal 2026 anche all’esaurimento dei suoi effetti negativi e a indicare nella dismissione dell’attività una fonte di significativi risparmi gestionali. Il peso economico di quella gestione è quindi una questione concreta, riconosciuta negli atti», evidenzia Fratelli d’Italia.

«Ora il Comune è chiamato a destinare oltre 411 mila euro del proprio bilancio al ripiano delle perdite della società. Un impegno concreto di risorse pubbliche che rende ancora più doveroso spiegare quanto abbiano inciso le diverse gestioni e come sia stato esercitato il controllo sull’andamento economico», aggiunge il gruppo consiliare.

«Come ha esercitato il Comune, socio di maggioranza con il 56%, le proprie prerogative di indirizzo e controllo? Quali verifiche economiche hanno accompagnato la gestione Acervum? Quali decisioni sono state assunte alla luce dei risultati registrati? A queste domande il comunicato della maggioranza non risponde», incalzano i consiglieri di opposizione.

«Presentare il voto contrario alle delibere come un voto a favore del fallimento sposta l’attenzione dalle ragioni della nostra critica. Il valore della Salina è condiviso; le scelte compiute per gestirla e risanarla devono poter essere discusse e valutate. L’annuncio di nuovi standard di controllo rende ancora più necessario chiarire come abbiano funzionato quelli precedenti», ribadisce Fratelli d’Italia.