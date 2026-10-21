San Francesco tra arte e cinema: quattro appuntamenti a Faenza e Bagnacavallo per gli “Incontri d’Autunno”

Il primo incontro, venerdì 23 ottobre alle 17.30 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, vedrà protagonista Andrea De Marchi, professore ordinario di Storia dell’arte medievale all’Università di Firenze, con una conferenza dal titolo “Immagini di San Francesco prima e dopo Giotto”. L’appuntamento sarà dedicato alla memoria della storica dell’arte Anna Tambini, di origini faentine, scomparsa nel 2025 e insignita nel 2021 del riconoscimento di “Faentina Lontana”. La studiosa ha contribuito significativamente alla conoscenza dell’arte romagnola tra Medioevo e Rinascimento, collaborando anche con la Diocesi di Faenza. Ad aprire l’incontro saranno i saluti della direttrice del MIC Claudia Casali e del vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Michele Morandi. Introdurrà Giorgio Gualdrini.