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San Francesco tra arte e cinema: quattro appuntamenti a Faenza e Bagnacavallo per gli “Incontri d’Autunno”
Prende il via venerdì 23 ottobre la seconda parte degli “Incontri d’Autunno”, organizzati dall’Associazione Romagna-Camaldoli. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il programma propone quattro appuntamenti tra Faenza e Bagnacavallo dedicati alla rappresentazione del santo nell’arte e nel cinema.
L’iniziativa intende ripercorrere le diverse interpretazioni della figura di San Francesco, dalle prime raffigurazioni medievali, ancora influenzate dall’iconografia bizantina, alla rivoluzione pittorica di Giotto, fino alle riletture cinematografiche di Liliana Cavani. Un percorso che mette in luce la complessità di una figura capace di coniugare vita attiva e contemplativa, lasciando un messaggio di pace, povertà, misericordia e rispetto per il creato ancora attuale.
Il primo incontro, venerdì 23 ottobre alle 17.30 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, vedrà protagonista Andrea De Marchi, professore ordinario di Storia dell’arte medievale all’Università di Firenze, con una conferenza dal titolo “Immagini di San Francesco prima e dopo Giotto”. L’appuntamento sarà dedicato alla memoria della storica dell’arte Anna Tambini, di origini faentine, scomparsa nel 2025 e insignita nel 2021 del riconoscimento di “Faentina Lontana”. La studiosa ha contribuito significativamente alla conoscenza dell’arte romagnola tra Medioevo e Rinascimento, collaborando anche con la Diocesi di Faenza. Ad aprire l’incontro saranno i saluti della direttrice del MIC Claudia Casali e del vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Michele Morandi. Introdurrà Giorgio Gualdrini.
Sabato 24 ottobre alle 17, nella Sala Oriani dell’ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo, lo storico dell’arte Alessandro Martoni, conservatore dei Musei Civici di Palazzo Chiericati di Vicenza, approfondirà il tema “Francesco Alter Christus. Immagini del Santo Serafico tra Controriforma e Barocco”. L’incontro sarà introdotto da Costanza Sintini.
Gli ultimi due appuntamenti saranno dedicati al cinema e si svolgeranno al Cinema Europa di Faenza, entrambi alle 21. Martedì 27 ottobre sarà proiettato “Francesco d’Assisi” (1966) di Liliana Cavani, con introduzione di Dante Albonetti, mentre martedì 3 novembre sarà la volta di “Francesco” (1989), sempre diretto dalla regista, con introduzione di Marco Ferrini.
Attraverso linguaggi artistici ed epoche differenti, gli “Incontri d’Autunno” offriranno così l’occasione di approfondire l’eredità spirituale e culturale del santo di Assisi, evidenziando come la sua figura abbia continuato nei secoli a ispirare interpretazioni diverse e talvolta contrastanti.