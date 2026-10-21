Sicurezza degli argini, a Faenza parte il progetto europeo BEAVER4LIFE sul fiume Lamone

Dalle criticità emerse durante le recenti alluvioni a nuovi strumenti per prevenire i rischi e pianificare gli interventi di rinforzo degli argini. A Faenza entra nella fase operativa BEAVER4LIFE, il progetto europeo che punta a rendere i sistemi fluviali più sicuri e resilienti di fronte agli effetti del cambiamento climatico. L’iniziativa vede l’Unione della Romagna Faentina alla guida di un consorzio internazionale e individua nel fiume Lamone la prima area in cui sperimentare una nuova piattaforma digitale di supporto alle decisioni.

Il progetto transnazionale è entrato nella fase operativa dopo il via libera ai finanziamenti e una prima riunione organizzativa online, tenutasi il 18 settembre. Oggi, mercoledì 21 ottobre, Faenza ha ospitato il primo incontro in presenza con i rappresentanti di tutte le realtà partner, dedicato alla pianificazione tecnica e alla definizione delle attività prioritarie.

L’Unione della Romagna Faentina ricopre il ruolo di ente coordinatore dell’intero consorzio. La gestione del progetto prevede una struttura integrata all’interno dell’amministrazione locale: il Settore Ricostruzione è referente per gli aspetti tecnici, mentre l’Ufficio Progettazione Europea cura la gestione amministrativa, finanziaria e di governance. Sono inoltre coinvolti trasversalmente i settori Informatica e Protezione Civile e l’Area Territorio con l’Ufficio di Piano.

Al progetto partecipano sei partner: Unione della Romagna Faentina, Università di Bologna, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Georisk Engineering, la città greca di Larissa e l’Ente di Gestione delle Acque di Szolnok, in Ungheria. Nel corso dell’incontro sono stati condivisi anche gli esiti delle sessioni tematiche organizzate a Bruxelles dall’agenzia europea CINEA, alle quali ha partecipato una delegazione dell’Unione. La giornata di lavoro ha permesso di definire i piani d’azione prioritari per il primo semestre e si è conclusa con un sopralluogo tecnico lungo gli argini del fiume Lamone, individuato come area pilota.

Una piattaforma digitale per valutare lo stato degli argini

Il cuore di BEAVER4LIFE è lo sviluppo del BEAVER Toolbox, una piattaforma digitale basata su tecnologia GIS e gestita attraverso procedure semi-automatiche. Integrando dati geotecnici, idraulici e geomorfologici con le evidenze scientifiche raccolte sul campo durante i recenti eventi di piena eccezionali, lo strumento consentirà agli enti locali di effettuare analisi rapide e sistematiche delle condizioni delle sponde fluviali.

L’obiettivo è supportare le amministrazioni nell’individuazione delle priorità d’intervento e nella scelta delle opere di rinforzo più appropriate, attraverso valutazioni basate sui dati e sulle caratteristiche dei diversi tratti fluviali.

Il progetto dispone di un finanziamento complessivo di oltre 4 milioni di euro, di cui circa 880mila euro destinati all’Unione della Romagna Faentina. Dopo la prima applicazione sul Lamone, la metodologia sarà estesa ad altri bacini europei: i fiumi Topino e Tevere in Italia, il Pinios in Grecia e il Tibisco in Ungheria.