Stazione elettrica a San Pietro in Campiano, il PD delle Ville Unite dice no a Terna: “Si torni all’ipotesi Durazzanino”

Foto d'archivio

Il Circolo PD delle Ville Unite si schiera contro il progetto di Terna per la realizzazione di una stazione di conversione elettrica a San Pietro in Campiano e chiede di riprendere in considerazione l‘ipotesi di collocare l’impianto a Durazzanino, nel territorio forlivese. La posizione è stata formalizzata martedì 20 ottobre, durante una riunione del direttivo del circolo, che ha espresso la propria contrarietà alla costruzione della nuova infrastruttura in un’area agricola produttiva.

A illustrare le ragioni dell’opposizione è Igor Bombardi, segretario del Circolo PD Ville Unite e consigliere comunale, che richiama le posizioni già espresse dall’Amministrazione comunale di Ravenna. «Facciamo nostre le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani che insieme al sindaco Barattoni ha più volte ribadito la contrarietà alla possibilità di realizzare la stazione elettrica a San Pietro in Campiano», dichiara Bombardi.

La principale preoccupazione riguarda l’impatto che un’infrastruttura di queste dimensioni potrebbe avere sul territorio e sulla popolazione residente. Il circolo ritiene che debbano essere privilegiate soluzioni vicine a impianti analoghi già esistenti, evitando di occupare nuovo suolo agricolo.

«Come rappresentanti della comunità locale non accettiamo che un’opera di queste dimensioni venga collocata in pieno territorio agricolo produttivo e pretendiamo che siano individuate soluzioni in prossimità di infrastrutture analoghe già esistenti», sottolinea il segretario.

Bombardi richiama inoltre le caratteristiche demografiche delle Ville Unite, evidenziando come la circoscrizione conti circa 10mila abitanti e sia la più popolosa del Comune di Ravenna.

«Bene ha fatto quindi l’assessore Cameliani a ricordare ai tecnici di Terna che il nostro territorio è densamente popolato e che la nostra circoscrizione, con circa 10mila abitanti, è la più popolosa del Comune di Ravenna. Non è una landa desolata», afferma.

Da qui la richiesta al Comune di Ravenna di mantenere la posizione contraria al progetto e alla Regione Emilia-Romagna di tenere conto delle osservazioni del territorio nell’ambito delle proprie competenze, in vista dell’accordo Stato-Regione necessario prima della realizzazione dell’opera.

Il circolo torna poi sull’alternativa di Durazzanino, dove, secondo quanto riferito da Bombardi, le amministrazioni di Ravenna e Forlì avevano già avviato prima dell’estate interlocuzioni per valutare la possibile localizzazione dell’impianto, anche su terreni in parte pubblici.

«Le logiche progettuali e le economie di realizzazione di qualsiasi opera, grande o piccola che sia, non possono prescindere dalla valutazione degli impatti che si potrebbero generare sulla vita dei cittadini di San Pietro in Campiano e delle Ville Unite», osserva Bombardi.