A Casa Vignuzzi apre “Mareviglia”: mostra di albi illustrati e laboratori sul mare per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni

Un viaggio tra le profondità marine, le creature che popolano gli oceani e le suggestioni dell’illustrazione per l’infanzia. È quanto propone “Mareviglia. Il mare raccontato dalle figure”, la mostra che sarà inaugurata sabato 24 ottobre alle 10 a Casa Vignuzzi, a Ravenna.

L’esposizione, organizzata nell’ambito delle iniziative per Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026, raccoglie 200 albi illustrati provenienti da diversi Paesi, donati dalla Bologna Children’s Book Fair e selezionati dal personale della biblioteca. Un percorso che intreccia fantasia, arte e divulgazione scientifica, accompagnando i visitatori alla scoperta dell’universo sottomarino. La mostra resterà aperta fino al 16 gennaio 2027.

I laboratori dedicati

In occasione dell’apertura della mostra, sono in programma diverse attività per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni: al mattino, subito dopo l’inaugurazione, il laboratorio Disegnare il mare e Letture sulle onde; alle 16, il laboratorio Sulla riva del mare di Veronica Truttero. Inoltre, Casa Vignuzzi sarà aperta straordinariamente dalle 15.30 alle 18.30.

Grazie alla collaborazione con l’Ufficio della Politiche Culturali del Comune, la mostra sarà accompagnata da altri laboratori gratuiti per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni a cura di Beatrice Ballanti in programma nelle giornate di mercoledì 28 ottobre, 25 novembre, 16 dicembre alle 16.45. Gli appuntamenti permetteranno di approfondire la conoscenza dei crostacei e delle meduse e di esplorare il litorale attraverso materiali e oggetti raccolti sulla spiaggia.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo a vignuzzi@classense.ra.it oppure telefonando al numero 0544.482819.

Le scuole primarie potranno prenotare visite guidate alla mostra scrivendo a junior@classense.ra.it.

Infine, giovedì 19 novembre alle 17 alla sala Muratori della biblioteca Classense, Grazia Gotti, tra le fondatrici della Libreria per Ragazzi e della Casa Editrice Giannino Stoppani, terrà l’incontro formativo Il mare protagonista dedicato ad insegnanti, educatori ed educatrici. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.