Al Ricci Curbastro una lectio magistralis del professor Marchi sulla nascita della Repubblica italiana
Come nacque la Repubblica italiana e quale percorso storico e politico portò al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e alla successiva elaborazione della Costituzione? Se ne parlerà sabato 24 ottobre, alle 11, nell’aula magna del liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo, durante una lectio magistralis aperta agli studenti e alla cittadinanza.
A tenere l’incontro sarà Michele Marchi, professore di Storia contemporanea dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna. Interverrà anche Viviana Bravi, ricercatrice di Storia, che approfondirà i collegamenti tra la Costituzione della Repubblica italiana e quella della Repubblica romana, oltre agli esiti del voto del 2 giugno 1946 a Lugo.
L’incontro sarà introdotto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti ed è organizzato dal Liceo di Lugo insieme al Centro Studi sulla Romandiola nord-occidentale APS.