Al Ricci Curbastro una lectio magistralis del professor Marchi sulla nascita della Repubblica italiana

Come nacque la Repubblica italiana e quale percorso storico e politico portò al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e alla successiva elaborazione della Costituzione? Se ne parlerà sabato 24 ottobre, alle 11, nell’aula magna del liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo, durante una lectio magistralis aperta agli studenti e alla cittadinanza.