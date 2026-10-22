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Alluvioni a Traversara e Boncellino, ammesse le parti civili: il 2 novembre nuova udienza

22 ottobre 2026 | 11:58
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di R. L.

R. L.

Alluvioni a Traversara e Boncellino, ammesse le parti civili: il 2 novembre nuova udienza

Sono una quarantina i cittadini ammessi come parti civili, insieme ai comitati degli alluvionati di Traversara e Villanova e al Codacons, nel procedimento sulle alluvioni che hanno colpito Traversara e Boncellino tra il 2023 e il 2024.
Il gup Andrea Galanti ha fissato una nuova udienza per il 2 novembre, quando si discuteranno le richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla Procura nei confronti di dieci persone, tra ex dirigenti, funzionari e tecnici, accusate di disastro colposo e pericolo perdurante.
Al centro dell’inchiesta le presunte negligenze nella gestione del territorio e nella manutenzione del fiume Lamone, contestate dalle difese, che sottolineano invece l’eccezionalità degli eventi meteorologici. Resta aperta anche la possibilità di chiamare in causa la Regione come responsabile civile.
A riportare la notizia i quotidiani locali.

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