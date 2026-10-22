Bagnacavallo festeggia due centenarie in due giorni: gli auguri a Carlotta Marangoni e Maria Guerra

Due compleanni centenari in appena 48 ore per Bagnacavallo. Carlotta Marangoni, conosciuta come Tina, e Maria Guerra hanno raggiunto il traguardo dei cento anni rispettivamente il 18 e il 20 ottobre, festeggiate dall’affetto dei familiari. In entrambe le occasioni, a portare gli auguri dell’Amministrazione comunale è stata l’assessora Maura Zavaglini.

Nata a Bagnacavallo il 18 ottobre 1926, Carlotta Marangoni è cresciuta in una famiglia numerosa di agricoltori. Il lavoro nei campi ha segnato gran parte della sua vita e, fino a tempi recenti, ha continuato a dedicarsi con passione alla cura dell’orto.

Dopo il matrimonio con Sante Piombini si è trasferita a Masiera, dove vive ancora oggi. Qui ha cresciuto con affetto Enrico, figlio del marito, costruendo una famiglia alla quale è sempre rimasta molto legata. Nel corso degli anni ha conservato una notevole autonomia, continuando a occuparsi delle attività quotidiane e a coltivare i rapporti con i parenti. Fino a due anni fa aveva ancora la patente e guidava per andare a trovare la sorella.

«Mia zia è sempre stata una persona solare e ottimista, con una memoria sorprendente – racconta la nipote Sabrina Piombini –. Conosce ancora a memoria decine di filastrocche della tradizione popolare, ma sa anche recitare l’incipit della Divina Commedia: ricordi che testimoniano il suo legame tanto con la cultura popolare quanto con quella letteraria. L’amore per la cultura le è stato trasmesso anche da uno zio sacerdote».

Anche Maria Guerra, nata e vissuta a Bagnacavallo, ha dedicato gran parte della propria esistenza al lavoro agricolo. Fin da giovane ha affiancato la famiglia nei campi, dopo aver frequentato la scuola fino alla terza elementare.

Tra i ricordi che conserva della giovinezza ci sono quelli legati alla Seconda guerra mondiale, un periodo segnato dalla scarsità di cibo, dal razionamento e dalla necessità di cercare riparo durante i combattimenti. In particolare, ricorda quando, insieme ad altre persone, fu costretta a nascondersi in una casa vicina per sfuggire ai soldati.

Terminata la guerra, Maria ha conosciuto il futuro marito, reduce dal fronte. Insieme hanno costruito una famiglia con tre figli: Luciano, Domenico e Mauro. Per molti anni ha lavorato nella raccolta della frutta e nella coltivazione degli ortaggi, occupandosi contemporaneamente della casa e dei figli.

«Maria conserva tanti ricordi della sua lunga vita e ama raccontare gli episodi della giovinezza – ricordano i familiari –. Ricorda le giornate trascorse nei campi, quando raccoglieva la frutta sulle alte scale e la consegnava alla cooperativa, ma anche i giochi da bambina e le estati trascorse con i nipoti. Oggi è circondata dall’affetto dei tre figli, dei sei nipoti e di un pronipote».