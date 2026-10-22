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Brisighella, prorogata fino al 20 dicembre la mostra “Geografie della Materia”
A Brisighella c’è ancora tempo per scoprire come la materia possa trasformarsi in linguaggio artistico e dialogare con i luoghi che la ospitano. La mostra “Geografie della Materia”, inserita nel progetto Transiti e nel programma del Festival dei Cammini, è stata prorogata fino al 20 dicembre, con un percorso espositivo articolato tra il Museo Civico Giuseppe Ugonia e il Convento dell’Osservanza.
L’esposizione mette in dialogo le opere di Alessandra Bonoli, Mirta Caroli, Antonella Ravagli, Felice Nittolo e Stefano Mazzotti, attraverso ricerche e sensibilità differenti, accomunate dall’attenzione per la materia, le sue possibilità espressive e il rapporto con il paesaggio.
Curata da Mauro Pipani, la mostra costruisce un itinerario tra arte contemporanea, architetture e territorio, invitando i visitatori a osservare i luoghi culturali di Brisighella da una prospettiva diversa.
La proroga si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Brisighella e l’assessora Karen Chiarini, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra arte contemporanea, patrimonio locale e comunità.
La mostra resterà visitabile fino al 20 dicembre nelle due sedi espositive, offrendo un’occasione in più per conoscere le opere e scoprire il dialogo tra ricerca artistica e identità del paesaggio brisighellese