Brisighella, prorogata fino al 20 dicembre la mostra “Geografie della Materia”

A Brisighella c’è ancora tempo per scoprire come la materia possa trasformarsi in linguaggio artistico e dialogare con i luoghi che la ospitano. La mostra “Geografie della Materia”, inserita nel progetto Transiti e nel programma del Festival dei Cammini, è stata prorogata fino al 20 dicembre, con un percorso espositivo articolato tra il Museo Civico Giuseppe Ugonia e il Convento dell’Osservanza.