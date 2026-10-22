CMC Ravenna, stipendi di settembre ancora non pagati. I sindacati: “Lavoratori chiedono rispetto e trasparenza”

foto d'archivio

Cresce la preoccupazione tra i dipendenti di CMC Ravenna per il mancato pagamento degli stipendi di settembre che avrebbero dovuto essere corrisposti entro il 15 ottobre. Una situazione che coinvolge centinaia di lavoratori e lavoratrici e sulla quale intervengono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), insieme alle organizzazioni di categoria Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, denunciando i ritardi e chiedendo all’azienda garanzie concrete.

Nella giornata di giovedì 22 ottobre, il direttore delle Risorse Umane ha comunicato ai rappresentanti sindacali che le retribuzioni saranno versate il 30 ottobre. Una nuova scadenza che, tuttavia, non rassicura completamente i dipendenti, dal momento che in precedenza era stato indicato il 16 ottobre come data prevista per l’accredito.

“Una situazione grave e inaccettabile, che colpisce direttamente le famiglie dei dipendenti, costrette a fare fronte a mutui, affitti, bollette e spese quotidiane senza la certezza del proprio stipendio”, sottolineano le rappresentanze sindacali, esprimendo perplessità sull’effettivo rispetto della nuova data comunicata.

A sollevare ulteriori interrogativi è anche la recente operazione finanziaria annunciata da CMC, relativa a un portafoglio di crediti, riserve e adeguamenti contrattuali dal valore nominale di circa 1,8 miliardi di euro. L’operazione, finalizzata ad anticipare liquidità e sostenere le attività dei cantieri, sarebbe stata formalizzata il 16 settembre attraverso la cessione alla società Ledro SPV e successivamente resa pubblica sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre.

Proprio su questo punto i sindacati chiedono chiarimenti: “Se l’operazione è stata presentata come uno strumento per generare liquidità e sostenere l’attività aziendale, perché non è stato possibile garantire il pagamento puntuale delle retribuzioni?”.