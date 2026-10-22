CMC Ravenna, stipendi di settembre ancora non pagati. I sindacati: “Lavoratori chiedono rispetto e trasparenza”
Cresce la preoccupazione tra i dipendenti di CMC Ravenna per il mancato pagamento degli stipendi di settembre che avrebbero dovuto essere corrisposti entro il 15 ottobre. Una situazione che coinvolge centinaia di lavoratori e lavoratrici e sulla quale intervengono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), insieme alle organizzazioni di categoria Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, denunciando i ritardi e chiedendo all’azienda garanzie concrete.
Nella giornata di giovedì 22 ottobre, il direttore delle Risorse Umane ha comunicato ai rappresentanti sindacali che le retribuzioni saranno versate il 30 ottobre. Una nuova scadenza che, tuttavia, non rassicura completamente i dipendenti, dal momento che in precedenza era stato indicato il 16 ottobre come data prevista per l’accredito.
“Una situazione grave e inaccettabile, che colpisce direttamente le famiglie dei dipendenti, costrette a fare fronte a mutui, affitti, bollette e spese quotidiane senza la certezza del proprio stipendio”, sottolineano le rappresentanze sindacali, esprimendo perplessità sull’effettivo rispetto della nuova data comunicata.
A sollevare ulteriori interrogativi è anche la recente operazione finanziaria annunciata da CMC, relativa a un portafoglio di crediti, riserve e adeguamenti contrattuali dal valore nominale di circa 1,8 miliardi di euro. L’operazione, finalizzata ad anticipare liquidità e sostenere le attività dei cantieri, sarebbe stata formalizzata il 16 settembre attraverso la cessione alla società Ledro SPV e successivamente resa pubblica sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre.
Proprio su questo punto i sindacati chiedono chiarimenti: “Se l’operazione è stata presentata come uno strumento per generare liquidità e sostenere l’attività aziendale, perché non è stato possibile garantire il pagamento puntuale delle retribuzioni?”.
Le RSU ribadiscono inoltre come i dipendenti abbiano continuato a garantire la propria attività con professionalità e senso di responsabilità, contribuendo alla continuità operativa dei cantieri nonostante le difficoltà.
La richiesta all’azienda è quindi di rispettare la scadenza del 30 ottobre, provvedendo al pagamento degli stipendi senza ulteriori rinvii e fornendo maggiore trasparenza sulla situazione finanziaria.
Le rappresentanze sindacali continueranno a seguire l’evolversi della vicenda e, qualora non arrivassero risposte concrete o venisse disatteso il nuovo termine, valuteranno insieme alle organizzazioni territoriali eventuali iniziative a tutela dei lavoratori.