Codacons ammesso parte civile nel procedimento contro dirigenti Protezione civile per i fatti di Traversara e Boncellino

Il CODACONS informa con una nota di essere stato ammesso quale parte civile nel procedimento penale contro i dirigenti facenti capo alla Protezione civile regionale “per non aver realizzato le opere necessarie per evitare l’alluvione (di Traversara e Boncellino, ndr) nel settembre 2024 e per non aver ancora realizzato interventi volti ad evitare che tale fenomeno di ripeta in futuro”.

CODACONS informa anche che si sono costituiti parte civile circa 80 danneggiati di cui alcuni tutelati dagli stessi legali del CODACONS.

“Chi non fosse riuscito a costituirsi parte civile all’udienza di ieri tenutasi avanti al GUP (Giudice Udienza Preliminare ) presso il Tribunale Penale di Ravenna, non potrà più farlo, ma, è bene che invii quanto meno una richiesta risarcitoria con raccomandata a.r. agli imputati e agli enti per cui questi operavano al fine di interrompere i termini prescrizionali. – si legge nella nota – Anche chi ha ricevuto indennizzi o risarcimenti solo parziali o non ha ottenuto il risarcimento dei danni all’auto o per distruzione beni affettivi andati perduti è ben che si attivi nel chiederne il risarcimento.”