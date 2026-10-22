Costa emiliano-romagnola, Regione e Guardia Costiera insieme per ambiente, sicurezza e sviluppo sostenibile

Oltre 140 chilometri di litorale, da Goro a Cattolica, da proteggere e valorizzare attraverso una collaborazione più stretta tra istituzioni. Regione Emilia-Romagna e Guardia Costiera hanno firmato un protocollo d’intesa triennale per coordinare gli interventi a tutela dell’ambiente marino, rafforzare la sicurezza delle attività costiere e sostenere pesca, acquacoltura e imprese legate all’economia del mare.

L’accordo è stato sottoscritto oggi nella sede della Regione dal presidente Michele de Pascale e dall’ammiraglio Sergio Liardo, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera. Era presente anche il capitano di vascello Maurizio Tattoli, direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante della Capitaneria di porto di Ravenna.

L’intesa punta a mettere in comune competenze e capacità operative, con un coordinamento più efficace delle attività sul territorio. Tra gli obiettivi figurano la tutela degli ecosistemi, la sicurezza della navigazione e della balneazione e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive legate al mare.

«Con questo protocollo rafforziamo la collaborazione istituzionale con la Guardia Costiera, unendo competenze, conoscenze e capacità operative per garantire maggiore sicurezza, salvaguardare gli ecosistemi e tutelare le attività costiere», ha dichiarato de Pascale. L’obiettivo, ha aggiunto il presidente, è promuovere un’economia del mare capace di creare lavoro e valore per il territorio.

Monitoraggio della costa e tutela delle aree naturali

Uno degli assi principali dell’accordo riguarda il monitoraggio della fascia costiera. Sono previste attività di raccolta e validazione dei dati, anche attraverso il telerilevamento aereo, per seguire l’evoluzione della linea di costa, i fenomeni di erosione e avanzamento del litorale e la subsidenza delle pianure costiere.

La collaborazione interesserà anche le aree sottoposte a vincoli ambientali, i siti della rete Natura 2000 e le aree marine protette. Sono inoltre previste attività di vigilanza sulle attività marittime e balneari e azioni di prevenzione contro abusi, alterazioni e sfruttamento illecito delle risorse naturali.

Pesca, porti e nuove filiere della blue economy

Il protocollo dedica una parte specifica alla pesca marittima e all’acquacoltura, con attenzione anche alle filiere produttive, alla portualità regionale e turistica e al coinvolgimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

La collaborazione potrà estendersi alle filiere tradizionali ed emergenti della blue economy, l’economia legata al mare: dalla cantieristica sostenibile alle biotecnologie marine, fino alla produzione di energia marina. L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle attività economiche senza compromettere la conservazione degli ecosistemi e delle risorse naturali.

L’intesa comprende inoltre iniziative congiunte di comunicazione ed educazione ambientale, a partire dalla Giornata nazionale ed europea del mare, per promuovere una maggiore conoscenza dell’ambiente marino e costiero.

Un piano operativo e attenzione ai presidi marittimi

Per tradurre gli obiettivi in interventi concreti sarà predisposto un documento operativo da un gruppo di lavoro congiunto tra Regione e Direzione marittima competente. Lo stesso gruppo seguirà l’attuazione delle iniziative e valuterà eventuali sviluppi della collaborazione.

Tra i punti previsti c’è anche una ricognizione delle esigenze di adeguamento funzionale e logistico dei presidi territoriali della Guardia Costiera, da valutare in coerenza con la programmazione regionale e con la disponibilità delle risorse e degli strumenti finanziari.