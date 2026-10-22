Edilizia residenziale pubblica, la presidente di Acer Ravenna Lina Taddei entra nel Consiglio di amministrazione della rete europea Eurhonet

Nella foto Lina Taddei a Bruxelles

Un nuovo incarico internazionale per Lina Taddei, alla guida di ACER Ravenna dal dicembre 2021. La presidente è stata infatti eletta nel Consiglio di amministrazione di Eurhonet – The European Housing Network, l’organizzazione che mette in collegamento circa 40 realtà europee attive nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale. La nomina è arrivata giovedì 22 ottobre a Bilbao, in Spagna, durante l’Assemblea generale ordinaria della rete, presieduta da Antonio Parolini.

Taddei rappresenterà CISPEL Emilia-Romagna all’interno dell’organismo direttivo, contribuendo a consolidare il ruolo delle aziende regionali che si occupano di edilizia pubblica nel panorama europeo. L’elezione arriva al termine di un percorso di collaborazione iniziato nell’ottobre 2022, attraverso la partecipazione alle assemblee, ai vertici e ai tavoli di confronto promossi da Eurhonet.

Tra i principali ambiti di attività della presidente ravennate figurano l’integrazione sociale e l’edilizia sostenibile, temi sui quali ha preso parte con continuità ai gruppi di lavoro internazionali. L’obiettivo di questi incontri è favorire la condivisione di esperienze e individuare soluzioni concrete per migliorare la gestione degli alloggi pubblici e la qualità abitativa.

Fondata nel 2006, Eurhonet celebra quest’anno vent’anni di attività e riunisce organizzazioni di diversi Paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Austria, Svezia e Regno Unito. Complessivamente, gli enti aderenti gestiscono circa un milione di abitazioni, destinate a due milioni di inquilini, e impiegano oltre 18mila addetti. La rete promuove inoltre progetti e confronti su innovazione tecnologica, invecchiamento della popolazione, gestione del personale e strumenti di finanziamento.

Avvocata, già vicepresidente e consigliera di amministrazione di ACER Ravenna, dal 2025 Taddei ricopre anche il ruolo di coordinatrice delle ACER dell’Emilia-Romagna e fa parte del Comitato esecutivo di CISPEL regionale. È inoltre componente del Consiglio nazionale di Federcasa e del Comitato per le relazioni sindacali.

Nella documentazione a sostegno della candidatura, Eurhonet ha posto l’accento sulle competenze sviluppate dalla presidente nella gestione sociale dell’edilizia pubblica, nella sostenibilità ambientale e nelle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Particolare rilievo è stato attribuito anche all’esperienza maturata a Ravenna nella gestione delle conseguenze degli eventi meteorologici estremi, già condivisa da Taddei in occasione di incontri internazionali organizzati da Eurhonet e Housing Europe.

“L’ingresso nel Consiglio di amministrazione di Eurhonet – dichiara Lina Taddei, presidente di ACER Ravenna – rappresenta un’importante opportunità per portare l’esperienza del nostro territorio all’interno di un confronto europeo sulle politiche abitative. È un percorso che ho iniziato quattro anni fa, partecipando non soltanto alle assemblee e agli appuntamenti istituzionali, ma soprattutto ai gruppi di lavoro nei quali ci si confronta concretamente sui problemi e sulle possibili soluzioni. Il tema della casa è tornato a essere una delle grandi questioni sociali del nostro tempo e riguarda non soltanto la disponibilità di alloggi a canoni accessibili, ma anche la qualità dell’abitare, la sostenibilità degli edifici e la capacità di rispondere ai bisogni di una società che cambia. A Ravenna abbiamo maturato esperienze particolarmente significative anche nella gestione delle emergenze climatiche, che ci hanno imposto di ripensare la sicurezza e la resilienza del patrimonio abitativo pubblico. Confrontarci con le esperienze di altri Paesi europei significa poter conoscere soluzioni innovative, condividere buone pratiche e contribuire alla costruzione di politiche abitative sempre più efficaci. È un incarico che accolgo con grande senso di responsabilità, nella convinzione che anche dai territori possano arrivare contributi importanti per affrontare sfide che oggi riguardano tutta l’Europa”.

L’Assemblea generale di Bilbao ha concluso due giornate di incontri e approfondimenti dedicate al tema dell’accessibilità economica della casa e alla necessità di conciliare riqualificazione edilizia, sostenibilità ambientale ed equità sociale. Nel corso della conferenza, ospitata da Viviendas Municipales de Bilbao, sono state affrontate alcune delle principali sfide che interessano l’edilizia pubblica europea: l’invecchiamento del patrimonio immobiliare, l’aumento dei costi di manutenzione e riqualificazione, l’efficienza energetica, la decarbonizzazione degli edifici e la crescente domanda di abitazioni a prezzi accessibili. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai nuovi modelli abitativi e alle politiche per garantire la sostenibilità economica degli affitti.

Tra i momenti del programma anche un approfondimento sulle politiche abitative dei Paesi Baschi e sulla rigenerazione urbana del quartiere Otxarkoaga di Bilbao, dove sono in corso interventi di riqualificazione del patrimonio residenziale finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, l’accessibilità e la qualità degli alloggi, mantenendone la sostenibilità economica per gli abitanti.