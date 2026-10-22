Faenza, falsi tecnici e finti agenti. Segnalati nuovi tentativi di truffe, nel mirino soprattutto gli anziani

Non soltanto un richiamo generico a prestare attenzione, ma un avviso legato a tentativi di truffa segnalati sul territorio. A Faenza il Comune ha raccolto segnalazioni di persone che cercano di raggirare i cittadini, in particolare gli anziani e chi vive nelle zone meno centrali, utilizzando pretesti per entrare nelle case o ottenere denaro e oggetti preziosi.

Tra le modalità da cui guardarsi ci sono quelle dei falsi tecnici, che si presentano con la scusa di controllare una fuga di gas o un guasto agli impianti, e dei sedicenti agenti di polizia o avvocati che telefonano annunciando un incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto un familiare. In quest’ultimo caso, la richiesta di soldi o gioielli viene motivata con la necessità di pagare un risarcimento, una cauzione o una presunta copertura assicurativa.

Il Comune ricorda che nessun ente pubblico, gestore dei servizi di acqua, luce e gas o forza dell’ordine manda personale a domicilio per chiedere denaro in contanti. Nessuno è autorizzato a controllare, custodire o far spostare denaro, oro, gioielli e altri beni di valore con il pretesto di un problema tecnico.

L’invito è a non aprire la porta a sconosciuti, anche quando si presentano come tecnici o pubblici ufficiali e mostrano un tesserino, e a non consegnare mai denaro o oggetti preziosi. In caso di persone sospette o insistenti, la raccomandazione è di chiamare subito il 112.