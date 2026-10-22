Ferrero e Farolfi (FdI): «Ravenna hub energetico di riferimento»

La notizia del via libera della Commissione europea al progetto Ravenna CCS, selezionato nell’ambito dell’Innovation Fund, è stata accolto con soddisfazione da Fratelli d’Italia. Il consigliere regionale Alberto Ferrero e la senatrice Marta Farolfi sottolineano il ruolo di Ravenna nelle strategie energetiche nazionali ed europee.

“Il progetto rappresenta una risposta concreta per coniugare decarbonizzazione, innovazione e tenuta del sistema produttivo. Viene riconosciuta l’utilità di una transizione energetica pragmatica, basata sulle competenze e sulla forza industriale dell’Italia, ben lontana da approcci ideologici. Continueremo a sostenere a tutti i livelli istituzionali le eccellenze ravennati per garantire competitività, occupazione e autonomia strategica al nostro Paese”, concludono Ferrero e Farolfi.