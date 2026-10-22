Il porto di Ravenna guarda al mercato danese: sostenibilità, energia e nuovi investimenti

Il porto di Ravenna si presenta agli operatori internazionali come piattaforma logistica ed energetica, puntando su sostenibilità, transizione energetica e nuove opportunità di investimento. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, ha illustrato oggi a Roma le potenzialità dello scalo ravennate nell’ambito di “Maritime and Port Development”, iniziativa organizzata dall’Ambasciata di Danimarca per rafforzare la cooperazione tra Italia e Danimarca nel settore marittimo.

L’incontro, realizzato in collaborazione con l’associazione industriale danese Dansk Industri e l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, ha affrontato temi come digitalizzazione, nuovi carburanti, logistica avanzata e sicurezza delle infrastrutture critiche. Al confronto hanno partecipato anche importanti realtà imprenditoriali danesi, tra cui Maersk, DFDS e Blue Water Shipping.

Nel suo intervento, Benevolo ha evidenziato le caratteristiche dello scalo ravennate e le prospettive di sviluppo, con particolare attenzione alle aree logistiche disponibili per attrarre investitori internazionali e al ruolo del porto come hub energetico, con possibilità di inserirsi nei circuiti internazionali di movimentazione e approvvigionamento per il settore marittimo.