Legalità e tutela delle imprese, a Ravenna il seminario di Federcoop Romagna

Il primo appuntamento del seminario “Strumenti a presidio del valore d’impresa“, organizzato da Federcoop Romagna in collaborazione con l’Università di Bologna e il master “Pio La Torre”, è stato ospitato questa mattina alla sala Nullo Baldini di Ravenna, in via Faentina 106. Il secondo incontro è in calendario il 6 novembre, sempre nella stessa sede (inizio ore 9).

Il seminario ha visto la partecipazione di una settantina fra presidenti di cooperative, legali rappresentanti e consiglieri di amministrazione, avvocati, commercialisti, professionisti, responsabili delle risorse umane, della sicurezza e dei sistemi organizzativi interessati ad approfondire i temi legati alla legalità e l’organizzazione delle imprese, con riferimento particolare agli strumenti che permettono di impedire le infiltrazioni illecite.

Nella prima giornata si sono succeduti al palco dei relatori Stefania Pellegrini, docente ordinaria Università di Bologna e coordinatrice alla didattica del Master universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre”, che ha trattato “L’etica imprenditoriale come presidio di legalità e tutela di valore delle imprese”, Stefania Di Buccio, avvocata del Foro di Bologna, Coordinatrice alla didattica del Master Pio La Torre e Amministratrice giudiziaria, che ha approfondito “Conoscere per riconoscere: i procedimenti giudiziari (penali e di prevenzione) e i procedimenti prefettizi che possono coinvolgere le imprese per responsabilità dirette o contatti controindicati” e Luca Petrone, Referente Adeguati assetti organizzativi di Federcoop Romagna, che ha scelto l’argomento “Gli adeguati assetti organizzativi e la compliance integrata. Inquadramento delle politiche e delle azioni di Federcoop per l’implementazione della cultura d’impresa orientata alla compliance integrata”.