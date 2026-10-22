Lettera aperta agli studenti di Ravenna dall’associazione Malva: «Scuola e difesa non sono nemiche»

Care studentesse, cari studenti,

seguiamo con attenzione le vostre proteste per chiedere maggiori risorse per la scuola e contro l’aumento delle spese militari. Rispettiamo il vostro diritto a manifestare e condividiamo la necessità di investire nell’istruzione, negli insegnanti, negli edifici scolastici e nelle opportunità per tutti.

Vorremmo però proporvi di ascoltare anche la voce di chi ha conosciuto la guerra sulla propria pelle: quella del popolo ucraino.

L’Ucraina non è riuscita a evitare la guerra ridimensionando le proprie capacità militari.

Prima dell’invasione russa su vasta scala del febbraio 2022, l’Ucraina era già in guerra dal 2014. Aveva rinunciato all’arsenale nucleare ereditato dall’Unione Sovietica e disponeva di risorse militari enormemente inferiori a quelle della Russia. Eppure, la guerra non è stata evitata.

Oggi le città ucraine vengono bombardate, le infrastrutture civili distrutte e le scuole colpite. Secondo l’UNESCO, nel giugno 2025 oltre 4.100 strutture educative risultavano danneggiate o distrutte. Migliaia di bambini studiano tra allarmi antiaerei, interruzioni e rifugi.

Difendere la scuola significa anche difenderla dalla guerra.

Siamo convinti che l’Italia debba investire maggiormente nell’istruzione. Ma le difficoltà della scuola italiana esistevano già prima dell’invasione russa e non possono essere risolte contrapponendo automaticamente il diritto allo studio alla necessità di difendere la pace e la sicurezza.

Una difesa credibile può contribuire a scoraggiare un’aggressione e a proteggere le persone. La debolezza, purtroppo, non garantisce la pace: può indurre chi minaccia un altro Paese a credere di poterlo sottomettere.

La pace, inoltre, non può significare chiedere a chi viene aggredito di rinunciare a difendersi, né abbandonarlo al proprio destino per conservare la tranquillità di chi osserva da lontano.

Per questo proponiamo un confronto, non uno scontro.

Come Associazione Malva, che a Ravenna unisce cittadini ucraini e italiani, siamo disponibili a incontrare gli studenti, anche negli istituti occupati, per discutere insieme di guerra, pace, difesa europea e sostegno all’Ucraina. Vorremmo contribuire a un dibattito in cui trovino spazio anche le esperienze di chi vive quotidianamente le conseguenze dell’aggressione russa.

Non vogliamo convincervi che la guerra sia una cosa buona. Vogliamo impedire che la guerra venga imposta a chi non l’ha scelta.

Kateryna Shmorhay

Presidente