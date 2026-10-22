Lite al Pavaglione di Lugo finisce nel sangue: giovane colpito al volto con una lama, arrestato un 23enne

Foto d'archivio

Una lite scoppiata per futili motivi nei pressi di un locale pubblico è degenerata in un’aggressione con una lama, che ha provocato il ferimento al volto di un giovane. È accaduto nella notte di lunedì 19 ottobre all’interno del Pavaglione di Lugo, dove i Carabinieri della Stazione cittadina sono intervenuti e hanno arrestato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine.

All’arrivo dei militari, la vittima presentava una ferita al volto ed è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lugo. Nel frattempo, i Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile dell’aggressione, un 23enne di origini straniere che si trovava ancora seduto ai tavoli esterni di un esercizio commerciale.

Durante il controllo, sotto il tavolino è stata trovata una pinza multiuso dotata di una lama da taglio, che, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stata utilizzata poco prima per colpire il giovane al volto. L’oggetto è stato sequestrato.

Dagli accertamenti è emerso che il 23enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, era già stato denunciato lo scorso giugno perché ritenuto coinvolto nella violenta rissa avvenuta a tarda notte nei pressi del monumento a Francesco Baracca, sempre a Lugo.

Il giovane è stato quindi arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Ravenna è stato trasferito nella casa circondariale del capoluogo.