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Lugo: chiusa l’intersezione tra via Garibaldi e via Fermini
22 ottobre 2026 | 12:39
Foto d'archivio
Nella mattinata di venerdì 23 ottobre, dalle 9 alle 14, verrà chiusa al traffico l’intersezione tra la via Garibaldi e la via Fermini, a causa della temporanea occupazione della strada da parte di una betoniera per un intervento edile privato.
La circolazione sarà pertanto modificata temporaneamente con l’obbligo, per i veicoli che percorreranno via Garibaldi, di svoltare a sinistra in via Passamonti giunti all’intersezione con la via Fermini. I veicoli provenienti dalla via Fermini dovranno proseguire diritto anch’essi in via Passamonti.