Lugo: Lelia Casadio ha compiuto 101 anni

Mercoledì 21 ottobre ha compiuto 101 anni Lelia Casadio, festeggiata nella casa in cui ha sempre vissuto dai figli, la nipote e il pronipote. Nel pomeriggio ha ricevuto anche la visita della sindaca di Lugo, Elena Zannoni, che le ha portato in dono una pergamena, estendendole gli auguri di tutta la comunità.

Nata e cresciuta a Lugo, dove ha vissuto per tutta la vita, Lelia Casadio ha lavorato in banca per tanti anni, aiutando nel contempo il marito nella gestione del ristorante La Meridiana. Durante la guerra si recava al lavoro ogni giorno in bicicletta, correndo rischi ma fortunatamente senza mai avere problemi. In banca le capitò invece di essere in servizio durante una rapina e racconta ancora con viva emozione di quando i rapinatori la chiusero nel caveau insieme agli altri impiegati.