Massa Lombarda, in due aggrediscono il titolare di un pub e gli rubano il cellulare: arrestato un 28enne si cerca il complice
Bottiglie di vetro lanciate in strada, poi i pugni al volto al titolare del pub intervenuto per riportare la calma e la fuga con il suo cellulare. È la sequenza di quanto accaduto nella notte di domenica in un locale di Massa Lombarda, dove due uomini hanno aggredito il gestore e gli hanno sottratto il telefono. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare uno dei presunti responsabili, un 28enne, arrestato con l’accusa di rapina aggravata in concorso.
L’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lugo è scattato durante la notte. Una pattuglia, già impegnata in un servizio di perlustrazione nel Comune, ha individuato il 28enne poco distante dal locale, nei pressi del parco pubblico di piazza Costa. L’uomo stava tentando di allontanarsi per eludere il controllo.
La perquisizione personale ha permesso di recuperare il telefono cellulare sottratto al titolare del pub, che è stato restituito al legittimo proprietario.
Dopo l’arresto, il 28enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Ravenna su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, in attesa dell’udienza di convalida.
Nella mattinata successiva, il giovane è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ravenna, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Proseguono intanto le indagini dei Carabinieri per identificare il complice.