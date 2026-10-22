Massa Lombarda, in due aggrediscono il titolare di un pub e gli rubano il cellulare: arrestato un 28enne si cerca il complice

Bottiglie di vetro lanciate in strada, poi i pugni al volto al titolare del pub intervenuto per riportare la calma e la fuga con il suo cellulare. È la sequenza di quanto accaduto nella notte di domenica in un locale di Massa Lombarda, dove due uomini hanno aggredito il gestore e gli hanno sottratto il telefono. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare uno dei presunti responsabili, un 28enne, arrestato con l’accusa di rapina aggravata in concorso.