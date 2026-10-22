Ombra per i cani del canile comunale, ci pensano i volontari Enpa: “Avevamo chiesto al Comune di intervenire, senza ottenere risposte”

Nuovi alberi per offrire più ombra ai cani ospitati nel canile comunale di Ravenna e proteggerli dalla calura estiva. A metterli a dimora sono stati, mercoledì 21 ottobre, i volontari della sezione ravennate dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), che hanno deciso di intervenire direttamente per migliorare le condizioni ambientali della struttura.