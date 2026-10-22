Ombra per i cani del canile comunale, ci pensano i volontari Enpa: “Avevamo chiesto al Comune di intervenire, senza ottenere risposte”
Nuovi alberi per offrire più ombra ai cani ospitati nel canile comunale di Ravenna e proteggerli dalla calura estiva. A metterli a dimora sono stati, mercoledì 21 ottobre, i volontari della sezione ravennate dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), che hanno deciso di intervenire direttamente per migliorare le condizioni ambientali della struttura.
Una scelta accompagnata però da alcune critiche nei confronti dell’Amministrazione comunale. Secondo quanto riferisce l’associazione, negli ultimi anni l’Enpa avrebbe chiesto più volte al Comune di Ravenna di sostituire gli alberi venuti a mancare all’interno del canile, senza che alle richieste seguissero interventi. «Le nostre istanze non sono mai state prese in considerazione dall’Amministrazione», sostiene l’Enpa, spiegando di aver quindi deciso di occuparsi direttamente della piantumazione.
L’obiettivo è garantire maggiori zone d’ombra agli animali durante i mesi estivi, quando le temperature elevate possono rendere particolarmente difficili le condizioni di permanenza nella struttura. Un problema che, secondo l’associazione, si sarebbe fatto sentire soprattutto durante la scorsa estate, caratterizzata da una calura particolarmente opprimente.
Per realizzare l’intervento, l’Enpa ha aderito al progetto della Regione Emilia-Romagna “Mettiamo radici per il futuro”, ottenendo alcuni giovani alberi di acero e tiglio, piantati dai volontari nella giornata di mercoledì.
«Si tratta di un piccolo gesto», sottolinea l’associazione, che ribadisce la propria volontà di contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali in cui vivono i cani ospitati nel canile comunale.