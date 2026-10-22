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Opus Severini, al Liceo Artistico di Ravenna in mostra i mosaici realizzati dagli studenti
Il talento dei giovani mosaicisti incontra la città in una mostra che racconta il valore della formazione artistica e il legame tra la scuola e Ravenna. Il Liceo Artistico Musicale invita cittadini e appassionati a Opus Severini, seconda edizione della mostra dedicata ai mosaici realizzati dagli studenti, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre, dalle 16 alle 18, nella storica sede del Severini in via Pietro Alighieri.
Per due pomeriggi, gli spazi della scuola si apriranno al pubblico, offrendo ai visitatori l’occasione di ammirare le opere nate dal lavoro degli studenti e di conoscere più da vicino il percorso creativo e formativo che sta dietro a ogni realizzazione.
L’iniziativa vuole mettere in luce il valore dell’insegnamento artistico e il contributo delle nuove generazioni alla tradizione musiva ravennate, un patrimonio culturale che continua a rinnovarsi attraverso lo studio, la sperimentazione e la creatività.
Aprire le porte del liceo alla città significa – come sottolineano dalla direzione – , ribadire il ruolo del Liceo Artistico Musicale come luogo di produzione culturale, impegnato a promuovere, tutelare e valorizzare l’arte del mosaico.
La giornata di venerdì 23 ottobre sarà arricchita anche da un’esibizione degli studenti della sezione musicale, che accompagnerà l’apertura della mostra intrecciando arti visive e musica.