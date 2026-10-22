Opus Severini, al Liceo Artistico di Ravenna in mostra i mosaici realizzati dagli studenti

Il talento dei giovani mosaicisti incontra la città in una mostra che racconta il valore della formazione artistica e il legame tra la scuola e Ravenna. Il Liceo Artistico Musicale invita cittadini e appassionati a Opus Severini, seconda edizione della mostra dedicata ai mosaici realizzati dagli studenti, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre, dalle 16 alle 18, nella storica sede del Severini in via Pietro Alighieri.