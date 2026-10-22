Ravenna Capitale del Mare, 20mila euro per le idee innovative della blue economy: aperto il bando

Il Comune di Ravenna punta sull’innovazione legata all’economia del mare e lancia, insieme ad ART-ER, il bando “Blue Innovation Lab”, che selezionerà otto progetti da sviluppare e sperimentare sul territorio ravennate. Quattro delle realtà selezionate riceveranno un contributo di 5mila euro ciascuna per trasformare le proprie idee in applicazioni concrete.

L’iniziativa rientra nel programma di Ravenna 2026 – Capitale Italiana del Mare, promosso e sostenuto dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, e punta a favorire lo sviluppo di nuove tecnologie, la sostenibilità ambientale e la collaborazione tra imprese innovative e realtà economiche del territorio.

«Il Blue Innovation Lab rappresenta una delle opportunità che il percorso di Ravenna Capitale Italiana del Mare mette a disposizione del nostro territorio – dichiara Fabio Sbaraglia, assessore allo Sviluppo economico –. L’obiettivo è favorire l’incontro tra nuove idee imprenditoriali e le competenze già presenti nel nostro sistema economico, sostenendo la sperimentazione di soluzioni innovative legate all’economia del mare».

Il bando è aperto a startup e PMI innovative iscritte al Registro delle imprese con sede in Italia, chiamate a presentare proposte che possano essere sperimentate concretamente a Ravenna, coinvolgendo soggetti pubblici e privati locali, comprese le realtà del Tavolo del Mare che hanno sostenuto la candidatura della città a Capitale Italiana del Mare.

Tre gli ambiti individuati. Il primo riguarda la resilienza costiera e il turismo del mare, con progetti dedicati alla mobilità sostenibile, al turismo a basso impatto ambientale e alla digitalizzazione dei porti turistici e dei servizi marittimi. Il secondo interessa la manifattura marina, dalle energie rinnovabili alla decarbonizzazione dei porti, fino alla cantieristica sostenibile e alle tecnologie subacquee. Il terzo è rivolto alle biotecnologie e alle risorse marine, con particolare attenzione all’acquacoltura responsabile, all’economia circolare, al riutilizzo delle risorse acquatiche e alla tutela della biodiversità.

Le otto realtà selezionate accederanno a un percorso di accompagnamento coordinato da ART-ER, che comprenderà una giornata di incontri a Ravenna con imprese ed enti interessati a sperimentare le soluzioni proposte, sessioni individuali di mentorship con esperti e una presentazione pubblica dei progetti agli operatori del settore e alla cittadinanza.

Al termine del percorso, i quattro progetti meglio classificati riceveranno ciascuno un contributo di 5mila euro, per un finanziamento complessivo di 20mila euro. Le risorse saranno destinate alla realizzazione delle sperimentazioni sul territorio ravennate, che dovranno essere completate entro il 30 giugno 2027.

L’obiettivo, sottolinea Sbaraglia, è rafforzare le relazioni tra le imprese e il sistema economico locale, creando nuove opportunità di sviluppo attraverso l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica.

Le candidature dovranno essere presentate entro le 13 di domenica 15 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Candidatura Blue Innovation Lab”.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili nell’area dedicata ai documenti e ai bandi del Comune di Ravenna e sull’Albo Pretorio.