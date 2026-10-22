Ravenna, gli rubano 1.100 euro dal conto corrente mentre dorme: la banca dovrà rimborsarlo

Mentre il titolare del conto dormiva, dal suo conto corrente partiva un bonifico istantaneo da 1.100 euro. Un’operazione che non aveva autorizzato e per la quale, dopo la denuncia e la richiesta di rimborso, si è visto inizialmente negare la restituzione del denaro dalla propria banca. La vicenda si è conclusa con una decisione favorevole al consumatore da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), dopo l’intervento di ADOC Ravenna.

Secondo quanto riferito dall’associazione, il prelievo è avvenuto alle 3.30, quando T.A. era addormentato. Accortosi dell’operazione non autorizzata, l’uomo ha sporto denuncia per frode informatica alle autorità di polizia e ha chiesto all’istituto di credito di riavere la somma sottratta. La banca ha però negato il rimborso.

A quel punto il consumatore si è rivolto ad ADOC, l’Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, attiva presso la Camera sindacale Uil di Ravenna. L’associazione ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che ha accolto le argomentazioni a tutela del cliente e disposto il rimborso.

A spiegare le ragioni della decisione è il presidente provinciale di ADOC Ravenna, il dottor Fiorello Liberati. Come riferisce l’associazione, l’ABF ha riconosciuto una responsabilità dell’istituto di credito legata alla mancata «autenticazione forte» della procedura di pagamento.

Il punto centrale riguarda gli obblighi di sicurezza nelle operazioni bancarie. La normativa, ricordano da ADOC, impone all’intermediario finanziario di dimostrare che il pagamento sia stato autenticato, correttamente registrato e contabilizzato. Se questa prova manca, la banca deve sopportare le conseguenze dell’operazione disconosciuta.

Nel caso del signor T.A., sottolinea l’associazione, l’intermediario aveva certificato soltanto uno degli elementi richiesti per l’autenticazione forte, senza fornire evidenza anche del secondo. Una carenza che ha portato l’ABF ad accogliere il ricorso e a disporre il rimborso dei 1.100 euro.