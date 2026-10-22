Savarna, piazza Italia rinasce dopo il fortunale: lavori dal 16 novembre per 300mila euro. Novità anche per il presidio medico

Piazza Italia sarà riqualificata con un investimento di 300mila euro e i lavori partiranno il 16 novembre, con una durata prevista di circa 150 giorni. È quanto è stato illustrato ieri, mercoledì 21 ottobre, durante l’assemblea pubblica al centro sociale “La Pioppa” di Savarna, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni, dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani e dell’assessora alle Politiche per la Salute Roberta Mazzoni. L’incontro è stato introdotto da Enrico Benzoni, presidente del Comitato cittadino di Savarna, Grattacoppa e Conventello, e presieduto da Federica Sabini, presidente del Consiglio territoriale di Mezzano.

Il progetto riguarda la piazza danneggiata dal fortunale del 2023 e punta a recuperare e valorizzare gli spazi esistenti, mantenendone l’assetto generale. Durante il cantiere sarà garantito il regolare accesso alla scuola, alla parrocchia e alle attività commerciali: una parte dell’attuale parcheggio al centro della piazza resterà infatti utilizzabile per la sosta.

Nuove alberature, pavimentazioni e illuminazione

Gli interventi comprenderanno la sistemazione dei cordoli delle aiuole, la piantumazione di nuove alberature e l’inserimento di specie ornamentali nelle fioriere. In sostituzione dei pini caduti saranno messi a dimora 13 olmi campestri e 2 ciliegi ornamentali; nelle fioriere troveranno posto, tra le altre essenze, aceri giapponesi, camedri ed erba rosa.

Il progetto prevede inoltre la bonifica delle radici in alcuni tratti della pavimentazione pedonale, la pulizia dei percorsi in betonella e la desigillatura delle due strade laterali, dove sarà posata una pavimentazione drenante. Saranno installati nuovi arredi urbani, tra cui panchine, fioriere, rastrelliere per biciclette e dissuasori.

Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità: la fermata del trasporto pubblico locale sarà dotata di una piattaforma rialzata e di un percorso tattile per le persone non vedenti. È prevista anche la sostituzione di 12 punti luce con apparecchi a led ad alte prestazioni e il rifacimento dell’asfalto sul marciapiede di via Savarna, di fronte alla scuola.

Asfaltature per 600mila euro tra Savarna e Mezzano

Nel corso dell’assemblea sono stati presentati anche altri interventi sulla viabilità. È in corso la procedura di aggiudicazione dei lavori di asfaltatura di via Scolo Pignatta e via del Campo Sportivo, per un investimento complessivo di 400mila euro.

Altri due interventi sono in fase di progettazione. Il primo, da 50mila euro, riguarderà i tratti più ammalorati di via degli Orsini. Il secondo, da 200mila euro, interesserà le porzioni più deteriorate di via del Quadrato, la parte centrale di via Chiusa, la restante parte di via degli Orsini e il tratto più dissestato di via Carrarone Chiesa, a Mezzano.

Un nuovo parcheggio vicino al campo sportivo

Tra i progetti illustrati c’è anche la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del campo sportivo di Savarna. L’intervento è ancora in fase di progettazione e, secondo quanto presentato durante l’incontro, i lavori dovrebbero iniziare tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. L’investimento previsto è di 400mila euro.

L’area, acquisita dal Comune nel 2026 per 150mila euro, si estende per circa 11.560 metri quadrati. Di questi, circa 6.000 saranno destinati al parcheggio, mentre la superficie restante potrà essere utilizzata per realizzare aree verdi o nuovi campi da gioco, ampliando gli spazi a disposizione del campo sportivo.

Il parcheggio non sarà riservato esclusivamente a chi frequenta l’impianto sportivo, ma sarà a disposizione dell’intera cittadinanza, anche grazie alla posizione in una zona centrale del paese. Il progetto comprende 68 posti auto, di cui 2 per persone con disabilità, 2 stalli per pullman e 40 posti per motocicli. Sarà consentito anche l’accesso e la sosta degli autobus.

Sono previsti inoltre circa 1.600 metri quadrati di superficie in ghiaia rinverdita, un’aiuola centrale a prato di 500 metri quadrati, marciapiedi in calcestre, un nuovo impianto di illuminazione lungo l’aiuola e un sistema di raccolta delle acque meteoriche.

Presidio medico, due medici per coprire la settimana

Nel corso dell’assemblea è stato affrontato anche il tema dell’assistenza sanitaria. È stato spiegato che il presidio medico nella Casa della salute di Savarna sarà garantito dalla presenza di due medici, che si integreranno per assicurare l’attività dal lunedì al venerdì.

Per le emergenze cliniche o prescrittive sarà inoltre possibile rivolgersi ai servizi di continuità assistenziale presso la Casa della Salute di Sant’Alberto o quella di Mezzano.