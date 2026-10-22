Torna il premio dedicato a Pape Gurioli: riconoscimento al pianista Alceste Neri

Ci sono musicisti che lasciano il segno non soltanto per quello che suonano, ma anche per il legame che riescono a costruire con le persone e con il territorio. Pape Gurioli era uno di loro. Il pianista e compositore di Marradi, scomparso nel marzo 2025, continuerà a essere ricordato attraverso il premio che porta il suo nome, giunto alla seconda edizione.

L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle 18.30 nella Sala Mocambo del Teatro degli Animosi di Marradi, paese natale dell’artista. Quest’anno il riconoscimento sarà assegnato al pianista faentino Alceste Neri, dopo che la prima edizione, lo scorso anno, aveva premiato la pianista Giuseppina Torre.

Il Premio Pape Gurioli nasce per mantenere viva la memoria di un musicista che ha saputo attraversare mondi musicali diversi, collaborando con artisti di primo piano e partecipando attivamente alla vita culturale della Romagna.

Il premio ad Alceste Neri

Nato a Faenza nel 1990, Alceste Neri si è diplomato nei Conservatori di Parma e Pesaro e si è distinto in diversi concorsi nazionali e internazionali di pianoforte e musica da camera. Svolge attività concertistica accompagnando cantanti lirici e strumentisti e partecipando a formazioni cameristiche. Attualmente è korrepetitor di ruolo al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna.

La motivazione del premio riconosce soprattutto il suo percorso di ricerca musicale, orientato a far dialogare composizione e improvvisazione su strutture armoniche e tematiche prestabilite, attraverso il pianoforte e strumenti elettronici come sintetizzatori e Fender Rhodes.

Neri collabora inoltre con il Cineclub Raggio Verde di Faenza alla realizzazione di colonne sonore per film muti storici, anche con protagonisti come Buster Keaton, Harold Lloyd e Charlie Chaplin. Il suo lavoro si estende anche al rapporto tra musica e arti visive, attraverso sonorizzazioni d’ambiente per mostre, studi e gallerie d’arte.

Un percorso che, secondo gli organizzatori, esprime una ricerca personale e una capacità di sperimentare linguaggi differenti, in sintonia con lo spirito di apertura musicale che ha caratterizzato anche l’attività di Pape Gurioli.

Il ricordo di un protagonista della musica romagnola

Il premio è assegnato da Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI) di Faenza, d’intesa con Arianna Gurioli, figlia del musicista e rappresentante della famiglia, e con un gruppo di amici composto da Fabio Sartoni, don Marco Ferrini e Lamberto Fabbri. L’iniziativa è organizzata dal MEI con il patrocinio e il sostegno del Comune di Marradi, grazie al sindaco Tommaso Triberti, e con la collaborazione di altri partner.

«È per noi un onore proseguire a ricordare una figura importante dal punto di vista musicale come quella di Pape Gurioli», sottolinea Giordano Sangiorgi a nome degli organizzatori.

Nel corso della sua carriera, Gurioli aveva collaborato con artisti come Jovanotti e Cesare Cremonini e partecipato al progetto Pavarotti & Friends con protagonisti di rilievo internazionale. Schivo e riservato, era stato uno dei protagonisti della scena musicale del territorio, mantenendo un rapporto costante con le realtà culturali locali, dal MEI al Pavone d’Oro fino al Circolo degli Artisti.

«Merita di essere ricordato e valorizzato insieme ai suoi tanti altri progetti personali», aggiunge Sangiorgi, che ricorda anche il legame con il musicista nato molti anni fa, grazie alle lezioni gratuite di musica tenute da padre Albino Varotti nella parrocchia di San Francesco.

Quelle lezioni, rivolte ai ragazzi che non potevano permettersi un percorso musicale a pagamento, hanno contribuito a formare un’intera generazione di appassionati, in un periodo segnato dal boom dei complessi rock. Sangiorgi richiama così anche la figura di padre Varotti, frate minore francescano, compositore di musica sacra, organista e insegnante che ha trasmesso la passione per la musica a tanti giovani.