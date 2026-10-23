Alessandro Haber inaugura la stagione del Teatro Goldoni di Bagnacavallo con “Le ultime lune”

Sarà Alessandro Haber a inaugurare la nuova stagione teatrale del Goldoni di Bagnacavallo, sabato 24 e domenica 25 ottobre alle 21, con “Le ultime lune” di Furio Bordon, uno dei testi più apprezzati della drammaturgia contemporanea, che affronta con delicatezza, ironia e profondità i temi della vecchiaia, della solitudine e dei rapporti familiari.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e da Goldenart Production, è diretto da Paolo Valerio e vede Haber sul palco insieme a Silvia Siravo e Francesco Godina. Un ritorno sulle scene per un’opera scritta all’inizio degli anni Novanta e portata per la prima volta in Italia da Marcello Mastroianni, la cui interpretazione gli valse i premi Ubu e IDI come miglior attore.

Al centro della storia c’è un anziano professore che si prepara a lasciare la propria casa per trasferirsi in una struttura per anziani. Ha deciso di farlo per lasciare più spazio ai nipoti e, mentre attende l’arrivo del figlio che dovrà accompagnarlo, ripercorre la propria esistenza attraverso un dialogo immaginario con la moglie, morta molti anni prima.

Ne nasce una conversazione sospesa tra ricordi, tenerezza e piccoli battibecchi, nella quale affiorano progressivamente le paure e le fragilità della vecchiaia. Il protagonista si confronta con il trascorrere del tempo, con la prospettiva della morte e con il rapporto complesso con il figlio, verso il quale prova affetto, ma anche delusione per non averlo convinto a rinunciare al trasferimento.

Una storia intima e universale, che alterna momenti di leggerezza a passaggi più dolorosi, accompagnando il pubblico nella riflessione sul distacco, sulla memoria e sull’accettazione dell’ultima stagione della vita.

Tradotto in numerose lingue e rappresentato in oltre venti Paesi, Le ultime lune ha attraversato generazioni di interpreti. Dopo Mastroianni, il protagonista è stato interpretato da Gastone Moschin in una versione radiofonica e da Gianrico Tedeschi, che ne fece uno dei suoi spettacoli più rappresentativi tra il 2000 e il 2010.

Ora il personaggio torna a vivere nell’interpretazione di Alessandro Haber, nuovamente diretto da Paolo Valerio dopo l’esperienza de La coscienza di Zeno. Le scene e i costumi sono di Francesca Tunno, le luci di Gigi Saccomandi e le musiche di Umberto Iervolino e Federica Luna Vincenti.

Domenica 25 ottobre, alle 18.30, il pubblico avrà anche l’occasione di incontrare i protagonisti dello spettacolo. Alessandro Haber, Silvia Siravo e Francesco Godina saranno infatti ospiti del Ridotto del Teatro Goldoni per un incontro condotto da Michele Pascarella, critico, studioso e divulgatore d’arti e cultura. La partecipazione sarà gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per le due rappresentazioni serali, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre alle 21, i biglietti costano da 18 a 28 euro, con un euro aggiuntivo per il diritto di prevendita.

La biglietteria del Teatro Goldoni sarà aperta venerdì 23 e sabato 24 ottobre dalle 10 alle 13, mentre le prenotazioni telefoniche al numero 0545 64330 saranno disponibili negli stessi giorni dalle 11 alle 13. I biglietti possono essere acquistati anche online su Vivaticket.