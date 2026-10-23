“Amore, sfida e libertà” a Brisighella con La Corelli e la musica di Debussy e Bizet

La Corelli torna a Brisighella con la quarta stagione concertistica di “Itinerari Sonori”, che da ottobre 2026 ad aprile 2027 propone sette appuntamenti capaci di attraversare epoche, linguaggi e modalità diverse di vivere la musica.

La stagione si apre domenica 25 ottobre alle ore 11.00, nella Sala Comunale Cicognani, con “Amore, sfida e libertà”. In programma la Fantasia per pianoforte e orchestra di Claude Debussy e le Carmen Suite n. 1 e n. 2 di Georges Bizet, nelle versioni per orchestra da camera di Damiano Drei. Sul palco l’Orchestra La Corelli diretta da Michelangelo Mattoli, con Massimiliano Soriente al pianoforte. L’appuntamento è realizzato in coproduzione con Accademia Pianistica di Imola e Associazione Mariani.

Direttore d’orchestra e compositore attivo nel panorama sinfonico e operistico, Michelangelo Mattoli si è formato sotto la guida di Manlio Benzi, Donato Renzetti e Daniele Gatti. Distintosi come finalista al Concorso Internazionale “Luigi Mancinelli” di Orvieto, ha ottenuto il Premio Speciale della Fondazione Teatro Coccia di Novara, teatro in cui ha debuttato nella stagione 2025/2026. Parallelamente, la sua attività compositiva unisce alla matrice classica gli studi in musica elettronica, ricerca che lo ha portato nel 2023 tra i selezionati del concorso internazionale ISAC con il brano Craftal.

Al suo fianco, il pianista Massimiliano Soriente (nella foto) vanta un repertorio di estrema complessità e virtuosismo, spaziando da Chopin a Rachmaninov, Ravel e Prokofiev, oltre ad aver ottenuto importanti riconoscimenti anche nella composizione.

L’ingresso al concerto prevede un biglietto intero di 10 euro (ridotto a 7 euro per gli under-12, gli allievi delle scuole di Musica e i soci della BCC; ingresso omaggio per bambini sotto i 6 anni). In anteprima è disponibile l’abbonamento alla prima parte della Stagione (7 appuntamenti, fino ad aprile) al prezzo esclusivo di 50 euro. Il ritiro dell’abbonamento avverrà in occasione del concerto. Per le prenotazioni di biglietti singoli e abbonamenti è possibile contattare la biglietteria all’indirizzo e-mail: biglietteria@lacorelli.it.